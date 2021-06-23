希捷宣布 推出開創性硬體式自我修復區塊儲存系統

全球資料儲存架構解決方案領導供應商希捷科技（Seagate）宣布推出獨一無二的智慧型大容量儲存設備，有助於簡化資料管理，並減少大型邊緣和資料中心環境所需的人為干預作業。

希捷表示，全新推出的Exos® CORVAULT™ 高密度儲存系統，以 Seagate 開創性的儲存架構為基礎，可提供 SAN 級別的效能。此架構結合了第六代 VelosCT™ ASIC、ADAPT 糾刪碼資料保護功能，以及自動硬碟再生技術。

CORVAULT的設計基於 Seagate Exos 4U106 12Gb/秒平台，提供 ”五個九” 的可用性(99.999%) ，幫助達成始終如一的高可靠度。最大密度的 4U 機箱可在僅 7 英寸（18 公分）的機櫃空間內容納 106 顆硬碟。透過精密調整，CORVAULT 可抵禦震動和聲音相關干擾，既耐熱又能承受供電異常狀況，將硬碟的效能最大化。

Seagate 全新的 VelosCT 晶片負責運作此系統的雙儲存控制器，可平行優化所有硬碟驅動臂，促成更優異的效能表現。且 Seagate 的進階分散式自主保護技術會將資料分散到每台硬碟上，提供先進的資料保護與快速重建，同時不會影響到效能。

自動硬碟再生則是自我修正系統，能就地更新硬碟，而無需手動替換。由 Seagate 開發的 ADR 可重新配置硬碟，讓硬碟繞過出錯的元件，使大部分硬碟回復到可靠的服務狀態。也因為 ADR 硬碟採取更新的做法來取代廢棄淘汰，此技術將有助於減少電腦的電子廢棄物對環境的影響。CORVAULT 將於7月透過 Seagate 合格代理商於全球上市。