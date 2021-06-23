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SEMI：兩年內將新增29座晶圓廠 帶動1400億美元商機

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）今（23）日發布最新一季「全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）」指出，全球半導體製造商將於今年年底前啟動建置19座新的高產能晶圓廠，2022年開工建設另外10座晶圓廠，以滿足通訊、運算、醫療照護、線上服務及汽車等廣大市場對於晶片不斷增加的需求。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出：「隨著業界推動解決全球晶片短缺問題的力道持續增加，未來幾年這29座晶圓廠的設備支出預計將超過1400億美元。中長期來看，晶圓廠產能擴張也將有助於滿足自駕車、AI人工智慧、高效能運算以及5G到6G通訊等新興應用對半導體的強勁需求。」

SEMI指出，中國及台灣各有8個晶圓新廠建設案領先其他地區，其次是美洲6個，歐洲/中東3個，日本和韓國各兩個；新建設案中以12吋（300mm）晶圓廠為大宗，2021年15座以及2022年啟建的7座。

SEMI統計，兩年內即將興建的其他7座晶圓廠分別為4吋（100mm）、6吋（150mm）和8吋（200mm）廠，總計29座晶圓廠每月可生產多達260萬片晶圓（8吋）。

SEMI預計，2021年和2022年動工的29座晶圓廠中，15座為晶圓代工廠，月產能達3萬至22萬片晶圓（8吋）；記憶體部門將於兩年內啟建的晶圓廠則有4座，這些新廠產能更高，每月可製造10萬至40萬片晶圓（8吋）。

SEMI認為，新廠動工後通常需時至少兩年才能達到設備安裝階段，因此多數今年開始建造新廠的半導體製造商最快也要2023年才能啟裝，不過有些製造商可能提前在明年上半年就會開始相關作業。

雖然報告預測明年即將開工的高產能晶圓廠為10座，但也不排除期間又有晶片製造商宣布新建設案、數字往上攀升的可能。

晶圓廠 半導體

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