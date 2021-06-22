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台北國際半導體展 將延後於年底或明年初舉辦

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

國際半導體產業協會（SEMI）今(22)日宣布，2021國際半導體展（SEMICON Taiwan），將延後至2021年12月或2022年1月舉辦。

SEMI表示，考量新冠疫情爆發以來已影響全球，而國內近期疫情變化又快又急。在目前疫情應對措施及時程可能仍有變數之下，「2021國際半導體展SEMICON Taiwan」將延後於2021年12月或2022年1月舉辦。

目前，SEMI正積極評估合適的展出時間，也繼續關注國內疫情發展。展出期間將全力配合流行疫情指揮中心公告之防疫警戒與集會因應指引，展覽環境嚴謹落實消毒及防疫措施，保障所有與會人員的安全與健康。希望確保參展廠商、參觀者能於在安全無虞的環境下維持產業交流。

近兩年台灣在半導體產業表現極為亮眼，尤其全球晶片荒之下更是突顯台灣為產業重鎮的關鍵角色。

每年在國際半導體展SEMICON Taiwan展會平台上發表問世的新技術、高階領袖一期一會所分享的先知卓見，都是全球半導體產業間殷殷期盼的年度盛事。SEMI籌備今年展會的步伐仍將繼續往前邁進，確切展覽改期日，則將另行公告

半導體 疫情

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