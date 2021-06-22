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系統廠前面賺得多但中年GG？前工程師破解：最基本還有百萬年薪

聯合新聞網 / 綜合報導
有人好奇是不是真的有人放棄系統廠、轉而選擇國營事業，有6年系統廠資歷的員工在批踢踢分享自己的經驗，並一一分析外界對系統廠的迷思。工程師示意圖。 聯合報系資料照片
有人好奇是不是真的有人放棄系統廠、轉而選擇國營事業，有6年系統廠資歷的員工在批踢踢分享自己的經驗，並一一分析外界對系統廠的迷思。工程師示意圖。 聯合報系資料照片

系統廠跟國營事業哪個比較好？過去曾有網友討論系統廠很操，薪資成長速度慢，還常常需要加班，近日則有網友好奇是不是真的有人放棄系統廠、轉而選擇國營事業，有6年系統廠資歷的員工在批踢踢分享自己的經驗，指出有人稱「35歲系統廠會中年失業的，也太瞧不起系統廠了吧」，並一一分析外界對系統廠的迷思。

某些想進半導體業、科技業的人也會將廣達、華碩、鴻海等系統廠納入考量，有人好奇國營事業的起薪和系統廠差不多，納悶是否會有人棄系統廠選國營事業，有一線系統廠經驗的員工解惑，指出有人好奇系統廠「前面賺得多，中年失業就GG」並不盡然。他分析，30幾歲的才是這行的真主力，也因此各廠搶人搶得兇，只要經驗豐富、沒被拉黑，「最基本年薪百萬上下還是有的」。

原PO接著分析，之所以常聽到科技業中年失業其實是因為早期的工程師可以中年退休，而會有這項誤解主要是源於外商「砍人很乾脆」的文化，或者是任職「被替代性機率高」的職位。至於有人好奇科技業爆肝生活「賺錢看醫生」，曾為工程師的他則表示自己多為正常上下班，「現在就是大鍋炒時代，你拚加班領的也不會比別人多很多，那幹嘛加班」。

網友也指出很多人對於大廠「薪水三年破百」的既定印象，其實也不完全都是這樣，熱門的部門雖然年薪高、有機會三年破百，但誠如上面所提，伴隨而來的也是高壓高工時。貼文一出讓許多網友大推，指出這就是多數系統廠的面貌，也可以說系統廠就是科技業的鐵飯碗，不過選擇國營事業還是系統廠則見仁見智，畢竟這可能會因每個人的家庭等變因產生不同的影響。

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