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Opensignal調查台灣5G用戶體驗 遠傳取得七獎

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

電信研調機構 Opensignal剛發布行動網路體驗報告，遠傳電信（4904）拿下5G下載速度第一。調查指出，與台灣其他營運商相比，遠傳和中華電信（2412）兩家業者在用戶體驗的5G下載速度超過100 Mbps以上。也是僅有在平均5G下載速度中超過 300Mbps 的兩家業者。但遠傳電信仍以436.2 Mbps的速度明顯領先第二名中華的381.8 Mbps得分。整體來說，在Opensignal公布的七個獎項中，遠傳都取得第一名地位。

Opensignal指出，自上次報告後的六個月內，台灣5G下載速度大幅提升，但也有業者5G速度下降，最近正在力拚299吃到飽、頻寬也最少的的台灣之星，平均速度就從150.9 Mbps 下降到128.4Mbps。

Opensignal的5G多人行動遊戲體驗獎中，中華和遠傳用戶分別給了87.3分和88.7分的成績，共同取得行動遊戲體驗第一名，表示用戶幾乎在所有情況下都沒有明顯的延遲，操作會立刻有回饋。 Games Experience 考慮了多種類型的實時多人遊戲，包括大逃殺遊戲（如Fortnite 和 PUBG）以及大型在線戰鬥競技場 （MOBA） 遊戲，如Arena of Valor。

另外，中華和遠傳電信同樣取得85.2分，贏得第一個Opensignal 5G 視頻體驗（Video Experience ）獎。台灣大（3045）和台灣之星分別以83.2和80.8的得分緊隨其後。Opensignal指出，Video Experience以國際電信組織的規定測量行動串流影音體驗，將Opensignal的5G視頻測量與人的感知視頻體驗連結測試。

台灣大哥大也和遠傳電信共同取得5G可用性獎，表示用戶很快就能連到5G網路，但4家業者的競爭差距正在。不過

在分析用戶體驗5G的地點時，電信三雄競爭激烈，共同獲得Opensignal在台灣的5G Reach獎（用戶體驗 5G 的位置與用戶訪問的所有位置相比的比例）。

5G 遠傳電信

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