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合晶受惠需求回溫 今年每股純益上看2元

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓合晶（6182）受惠於汽車應用等需求回溫，第3季訂單已接滿，第4季展望也偏向樂觀，並傳出持續漲價消息。該公司首季每股純益為0.29元，法人估計其今年每股純益上看2元。

合晶累計前五月合併營收為39.43億元，年增32.5％。雖然傳出漲價消息，但該公司並沒有透露6吋與8吋矽晶圓的漲價幅度。

合晶目前6吋與8吋矽晶圓產能約各為30萬片，呈現滿載狀態，並持續進行去瓶頸作業。該公司的產能中，約有65％比例是供功率元件與充電應用等的重摻矽晶圓，35％為邏輯IC等應用的輕摻矽晶圓。

至於報價方面，據了解，合晶上半年陸續調整價格，包括重摻與輕摻產品報價皆有上漲，第3季預計從7月開始陸續漲價，整體矽晶圓的價格漲勢不變。

矽晶圓 合晶 漲價

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