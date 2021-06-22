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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

遠傳5G防疫 協助亞東篩檢車、高醫接種站順利運作

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

遠傳電信（4904）協助防疫工作，以5G行動通訊提供亞東紀念醫院的「巡迴COVID-19篩檢車」，能迅速順暢地上傳篩檢結果，保障篩檢流程順暢。

亞東醫院「巡迴COVID-19篩檢車」配合中央與新北市政府的防疫政策，屬於機動式快篩站，篩檢車開進新北市樹林區、泰山區等地區。兩台篩檢車的每日快篩量能可達300人次，深入社區將快篩觸及到移工、街友等醫學訊息接收不易的族群，徹底落實防疫工作。

遠傳接獲「巡迴COVID-19篩檢車」的網路需求，僅2天時間就將運作所需的網路資源備妥，以最高效率全力支持防疫工作。

遠傳同時也支援高醫疫苗接種站，高雄醫學大學附設中和紀念醫院於高雄巨蛋等地開設疫苗接種站，佈署多條施打動線，需多台電腦設備同時連線至衛福部疫苗系統與高醫的醫療系統，遠傳現場重點強化網路通訊，同時提供5G分享器，讓施打流程系統順暢。

遠傳電信 疫苗

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