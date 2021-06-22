格羅方德搶市！砸40億美元打造新加坡新廠 2023年完工

晶圓代工廠格羅方德（GLOBALFOUNDRIES）今（22）日宣布，將投資40億美元，於新加坡廠區設立新廠，擴張其全球生產布局。這座新廠預定2023年完工，格羅方德年產能將因此增加45萬片。

格羅方德指出，透過與新加坡經濟發展局的合作，同時在已承諾客戶的共同投資下，在新加坡這項高達40億美元的投資，將會為公司領先業界的生產技術與服務帶來關鍵的助益，並讓全球的企業都得以發展與擴張其事業規模，以因應高漲的市場需求。

由於新冠肺炎疫情影響，格羅方德的新加坡新廠特別採用線上的虛擬動土典禮，與會者包括新加坡交通部長與貿交部部長易華仁，阿布達比穆巴達拉投資公司董事總經理與集團執行長Khaldoon Khalifa Al Mubarak。

同時，與會的還有阿拉伯聯合大公國駐新加坡大使Jamal Abdulla Al Suwaidi，新加坡駐阿拉伯聯合大公國大使

Kamal R Vaswani，新加坡經濟發展局局長莊凱峰，格羅方德董事會主席Ahmed Yahia Al Idrissi以及多位格羅方德高階主管，包括執行長Tom Caulfield等人。

格羅方德認為，全球對於半導體晶片的需求，正在以前所未有的趨勢持續增長中，且全球半導體收入被預期在未來八年內增長2.1倍。

為了應對需求，格羅方德計畫在其美國與德國的所有廠區進行全面的產能擴張，此工程便由新加坡300mm半導體製造廠的第一階段增建開始。

格羅方德表示，當新加坡新廠興建完畢，該公司年度產能將會增加45萬片晶圓，而新加坡廠區的的年度產能將會上升至150萬片晶圓（300mm）。

格羅方德強調，此一新半導體製造廠，將會成為新加坡最先進的半導體製造廠，並且將會進一步提升格羅方德供應多功能得的射頻、類比供電的非揮發性記憶體解決方案。

格羅方德預計在新加坡新廠增建25萬平方英呎（2.3萬平方公尺）的無塵室與新的管理辦公室，新的半導體製造廠將會提供1000名高價值的就業機會，包括技師、工程師等。目前廠房已經正在興建中，預計於2023年啟用。

格羅方德執行長Tom Caulfield表示：「格羅方德透過加速進行全球範圍的投資，以應對國際上半導體短缺的挑戰。這次與客戶及新加坡政府的合作是在這取得成功的關鍵因素，而我們期待能將相同的模式在美國及歐洲重現。」

他進一步說明：「我們在新加坡的新製造廠將能支援高速成長中的終端市場，包括汽車、5G行動網路與資安設備部件，且我們已經成功與客戶達成長期協議。」

新加坡經濟發展局主席馬宣仁則表示：「我們致力於如格羅方德這樣的產業領導者合作，以面對全球地半導體需求，尤其是需求正在持續增長的人工智慧與5G領域。」

馬宣仁認為，半導體產業是新加坡製造業的一大中流砥柱，而格羅方德投資興建的新半導體製造廠，將會驗證新加坡作為全球高科技生產與創新據點的吸引力。

馬宣仁指出，藉由這座新廠，格羅方德客戶的供應鏈將會得到進一步強化，而這些優渥的職缺與商機，也能為新加坡國民及在地企業帶來助益，讓新加坡的經濟注入新的活力