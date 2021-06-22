聯發科參加UBS論壇 強調第2季和全年成長目標不變

聯發科（2454）今（22）日受邀參加UBS（瑞信）論壇，法人圈傳出，聯發科在會中表示，第2季營運將落於法說會的下緣，且確實有客戶開始修正出貨預估值。

對此，聯發科否認並指出，完整的看法應該是，第2季和全年營運目標都維持不變，而市場雖然經常傳言客戶需求有所修正，但就公司營運來看，現階段需求還是高於供給。

聯發科今日受邀參加USB論壇，會後法人圈傳出，聯發科在會中表示，第2季的成長目標將會達成，但受到京元電（2449）外籍移工停班14天事件的影響，本季營收可能落在第2季財測低標。

法人圈傳出，在USB論壇上，聯發科預估今年全球手機出貨量大約比去年小幅成長，主要是受限供給吃緊的影響，並非需求有明顯減弱，而下半年推出的新品將成為明年度的成長動能。

法人圈指出，聯發科對今年全年毛利率趨勢，維持前一次法說會上釋出的44%到46%之間的看法，但坦言客戶確實開始調整出貨目標，因為之前缺貨，客戶端出現重複下單現象。

不過，對於法人圈這項訊息，聯發科強調，完成的說法應該是說，市場上很多訊息說客戶端有修正出貨目標，但從聯發科的角度來看，可能只是需求跟供給拉近一點，但現在還是在缺貨，需求依舊高於供給。

至於重複下單與否，聯發科強調，從前一季的法說會就表示，無法排除重複下單，因為終究沒有人知道真的需求是多少，從來沒有改變過說法。

聯發科強調，無論是第2季或今年全年，營運目標都沒有改變，市場需求狀況也還算健康。

雖然供應商京元電外籍移工遭到停工，將影響聯發科6月營收，但該公司並未變動第2季財測，以4月和5月合併營收為778.98億元計算，6月合併營收將超過409.02億元，持續站穩400億元大關之上。

聯發科原預估，本季營收將成長10%至18%，落在新台幣1,188億元到1,275億元間，營業毛利率為45%正負1.5個百分點；今年全年營收則將年成長四成，毛利率目標為44%到46%。