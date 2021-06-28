COMPUTEX 2021 Virtual 線上專館大廠與新創齊聚

外貿協會提供貼心好禮陪伴參觀者把握最後逛展機會

COMPUTEX 2021 Virtual線上專館大廠與新創齊聚，外貿協會提供貼心好禮陪伴參觀者把握最後逛展機會。 圖／外貿協會 提供

COMPUTEX 2021 Virtual 即日起至 6 月 30 日於線上展出，主辦單位外貿協會匯集來自 34 國指標參展廠商齊聚，以虛擬攤位（Virtual Display）方式展出最新產品及解決方案，其中 GIGABYTE、Garage+（時代基金會）、EBRD（歐洲復興開發銀行）等指標廠商 #COMPUTEXVirtual 線上展成立專館，展示引領科技創新的重點產品。

GIGABYTE：從終端運算至生活應用 落實「智慧生活圈」願景高性能伺服器與工作站領導品牌 GIGABYTE 以「智慧生活圈（Bring Smart to Life）」為題陳列電腦產品及智慧物聯網應用，藉由包含個人電腦、電競及周邊零組件、筆電、伺服器、嵌入式工業電腦、車用電子及 3D 深度感測系統等全新產品與解決方案，展現終端運算、生活應用、5G 萬物聯網以及邊緣的智慧部署。GIGABYTE 更於專館羅列其於運算領域的實績，分享尖端科技的落地應用。

Garage+：攜手 46 間新創夥伴 最大化後疫時代創新科技影響力Garage+ 專館設有「人工智慧及大數據應用」、「數位醫療及教育科技」、「物聯網與能源」三大展區，集結國內外 46 間新創企業展出橫跨 AI、物聯網、資安、自駕車等指標技術之創新解決方案，並連結新創企業及國際買主、供應鏈，以充沛的創新能量，擘劃科技於後疫情時代的強大動能。

EBRD：帶領中小企業及新創設立兩大專館 跨足多元領域釋放科技無限可能首次參展的 EBRD 除了在創新與新創展區 — #InnoVEXVirtual 設立新創館外，也攜手 10 家中小企業於 #COMPUTEXVirtual 線上展籌組專館，包括電子商務平台、資安防毒軟體、資料庫管理系統、智慧停車系統、智慧建物管理系統、區塊鏈、雲端與 IT 系統專用的光纖電纜、IoT 應用的廠商之尖端解決方案等廠商，釋放科技的無限可能。

外貿協會提供貼心好禮，陪伴參觀者把握最後機會逛展場請把握機會於瞭解更多參展廠商發布的最新商品，立即參觀 #COMPUTEXVirtual 線上展： https://virtual.computextaipei.com.tw/index 。

隨著展覽進入倒數衝刺階段，展覽主辦單位外貿協會將提供相關筆電予登入 #COMPUTEXVirtual 且交換 3 張不重複名片的國內外參觀者，詳細辦法可參閱活動 連結 。

更多相關展覽資訊請參考：COMPUTEX 官網: https://www.computextaipei.com.tw/ InnoVEX 官網: https://www.innovex.com.tw/

關於 COMPUTEXCOMPUTEX 創辦於 1981 年，40 年來一路與全球 ICT 產業一同成長、茁壯，見證產業發展與轉變的歷史性時刻，每年吸引超過 4 萬名的國際買主來臺參觀及採購，亦是國際指標廠商選擇公布劃時代產品的首選平臺。

臺灣具備完整全球資通訊產業鏈，立足臺灣的 COMPUTEX，為中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會共同主辦，以建構全球科技生態系為目標，期望以跨領域整合創新服務作為最強勁的動力，成為全球科技資源整合的新舞臺。

關於 COMPUTEX 2021 VirtualCOMPUTEX作為科技先驅，毅然擁抱數位轉型浪潮，2021 年中華民國對外貿易發展協會攜手國際指標大廠，推出線上展平臺—「#COMPUTEXVirtual」，跨地域串聯全球科技生態系，並於 #COMPUTEXVirtual 線上展平臺導入人工智慧演算技術，賦予高精準度的參展及觀展體驗，樹立國際展會新典範。即刻探索 #COMPUTEXVirtual: https://virtual.computextaipei.com.tw/ 。

關於外貿協會中華民國對外貿易發展協會（簡稱外貿協會或貿協）為臺灣最重要的貿易推廣機構，係由經濟部結合民間工商團體成立之公益性財團法人，以協助業者拓展對外貿易為設立宗旨。目前，本會擁有 1,300 多位海內外專業經貿人員，除臺北總部外，設有桃園、新竹、臺中、臺南及高雄等 5個國內辦事處、遍佈全球各地 63 個海外據點及 319 個簽有合作協議之國際貿易推廣姐妹機構，形成完整的貿易服務網，提供零時差、無國界的即時服務，持續與廠商共同追求臺灣經濟的穩健發展，是業者拓展貿易的最佳夥伴。