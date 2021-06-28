COMPUTEX 2021 Virtual 線上專館大廠與新創齊聚

文 / 外貿協會 提供

外貿協會提供貼心好禮陪伴參觀者把握最後逛展機會

COMPUTEX 2021 Virtual線上專館大廠與新創齊聚，外貿協會提供貼心好禮陪伴參觀者把握最後逛展機會。 圖／外貿協會 提供
COMPUTEX 2021 Virtual線上專館大廠與新創齊聚，外貿協會提供貼心好禮陪伴參觀者把握最後逛展機會。 圖／外貿協會 提供

COMPUTEX 2021 Virtual 即日起至 6 月 30 日於線上展出，主辦單位外貿協會匯集來自 34 國指標參展廠商齊聚，以虛擬攤位（Virtual Display）方式展出最新產品及解決方案，其中 GIGABYTE、Garage+（時代基金會）、EBRD（歐洲復興開發銀行）等指標廠商 #COMPUTEXVirtual 線上展成立專館，展示引領科技創新的重點產品。

GIGABYTE：從終端運算至生活應用 落實「智慧生活圈」願景
高性能伺服器與工作站領導品牌 GIGABYTE 以「智慧生活圈（Bring Smart to Life）」為題陳列電腦產品及智慧物聯網應用，藉由包含個人電腦、電競及周邊零組件、筆電、伺服器、嵌入式工業電腦、車用電子及 3D 深度感測系統等全新產品與解決方案，展現終端運算、生活應用、5G 萬物聯網以及邊緣的智慧部署。GIGABYTE 更於專館羅列其於運算領域的實績，分享尖端科技的落地應用。

Garage+：攜手 46 間新創夥伴 最大化後疫時代創新科技影響力
Garage+ 專館設有「人工智慧及大數據應用」、「數位醫療及教育科技」、「物聯網與能源」三大展區，集結國內外 46 間新創企業展出橫跨 AI、物聯網、資安、自駕車等指標技術之創新解決方案，並連結新創企業及國際買主、供應鏈，以充沛的創新能量，擘劃科技於後疫情時代的強大動能。

EBRD：帶領中小企業及新創設立兩大專館 跨足多元領域釋放科技無限可能
首次參展的 EBRD 除了在創新與新創展區 — #InnoVEXVirtual 設立新創館外，也攜手 10 家中小企業於 #COMPUTEXVirtual 線上展籌組專館，包括電子商務平台、資安防毒軟體、資料庫管理系統、智慧停車系統、智慧建物管理系統、區塊鏈、雲端與 IT 系統專用的光纖電纜、IoT 應用的廠商之尖端解決方案等廠商，釋放科技的無限可能。

外貿協會提供貼心好禮，陪伴參觀者把握最後機會逛展場
請把握機會於瞭解更多參展廠商發布的最新商品，立即參觀 #COMPUTEXVirtual 線上展：https://virtual.computextaipei.com.tw/index

隨著展覽進入倒數衝刺階段，展覽主辦單位外貿協會將提供相關筆電予登入 #COMPUTEXVirtual 且交換 3 張不重複名片的國內外參觀者，詳細辦法可參閱活動連結

更多相關展覽資訊請參考：
COMPUTEX 官網: https://www.computextaipei.com.tw/
InnoVEX 官網: https://www.innovex.com.tw/

關於 COMPUTEX
COMPUTEX 創辦於 1981 年，40 年來一路與全球 ICT 產業一同成長、茁壯，見證產業發展與轉變的歷史性時刻，每年吸引超過 4 萬名的國際買主來臺參觀及採購，亦是國際指標廠商選擇公布劃時代產品的首選平臺。

臺灣具備完整全球資通訊產業鏈，立足臺灣的 COMPUTEX，為中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會共同主辦，以建構全球科技生態系為目標，期望以跨領域整合創新服務作為最強勁的動力，成為全球科技資源整合的新舞臺。

關於 COMPUTEX 2021 Virtual
COMPUTEX作為科技先驅，毅然擁抱數位轉型浪潮，2021 年中華民國對外貿易發展協會攜手國際指標大廠，推出線上展平臺—「#COMPUTEXVirtual」，跨地域串聯全球科技生態系，並於 #COMPUTEXVirtual 線上展平臺導入人工智慧演算技術，賦予高精準度的參展及觀展體驗，樹立國際展會新典範。即刻探索 #COMPUTEXVirtual: https://virtual.computextaipei.com.tw/

關於外貿協會
中華民國對外貿易發展協會（簡稱外貿協會或貿協）為臺灣最重要的貿易推廣機構，係由經濟部結合民間工商團體成立之公益性財團法人，以協助業者拓展對外貿易為設立宗旨。目前，本會擁有 1,300 多位海內外專業經貿人員，除臺北總部外，設有桃園、新竹、臺中、臺南及高雄等 5個國內辦事處、遍佈全球各地 63 個海外據點及 319 個簽有合作協議之國際貿易推廣姐妹機構，形成完整的貿易服務網，提供零時差、無國界的即時服務，持續與廠商共同追求臺灣經濟的穩健發展，是業者拓展貿易的最佳夥伴。

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