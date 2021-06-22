凌華推單板電腦 瞄準交通、 航太、國防市場

工業電腦廠凌華科技（6166）今（22）日推出cPCI-A3525系列CompactPCI® Serial單板電腦，搭載英特爾最新第9代Xeon®或Core™ i7處理器（原代號Coffee Lake Refresh），並支援最新版本的CompactPCI® Serial，即PICMG® CPCI-S.0高速序列資料傳輸協議，專為軌道交通、航太與國防、工業自動化等高性能關鍵任務型產業的新一代應用而設計。

凌華科技網路通訊暨公共建設事業處總經理高福遙表示，鐵路運輸、航太、國防及工業領域的系統整合商及解決方案提供商，需要可提供高性能與持續性可靠度，且同時便於嵌入與升級的新科技。而PICMG 2.0 CPCI-S.0 CompactPCI® Serial Rev 2.0序列資料傳輸標準，即是目前開放式工業電腦規範CompactPCI （CPCI）標準中最快速、功能最豐富、最具成本效益，並且還可支援SATA、USB、Ethernet 等高速介面。」

凌華科技cPCI-A3525單板電腦採用PCI工業電腦製造商協會（PCI Industrial Computer Manufacturers Group；PICMG）所更新之CompactPCI® Serial序列傳輸標準第二版，其提升的效能規範，能以直接插背板介面形式的P6連接器支援外加固態硬碟子板；PCIe介面也提供多個資料頻寬選擇，包括 2個PCIe x8 Gen 3、2個PCIe x4 Gen 3及1個 PCIe x2 Gen 3。另外，還可支援7個6 Gb/s SATA介面，以及高達10個USB 2.0/3.0埠於背板的連接模組。前面板包括2個支援雙模式的DisplayPort數位影音顯示埠、2個USB 3.0埠和2個GbE超高速乙太網路埠。

凌華科技cPCI-A3525單板電腦搭載第九代英特爾Xeon®或Core™ i7多核心處理器，提供最高32 GB DDR4 2666MHz記憶體（雙 SODIMM插槽），並可為特定處理器配置ECC容錯型記憶體。其CM246晶片組採用AMI UEFI BIOS和雙128 Mbit SPI快閃記憶體，標準品提供微軟Windows 10 和Linux作業系統的支援，也可視客戶需求支援其他作業系統。

此外，cPCI-A3525提供超高的耐固性，在無風扇散熱條件下，該單板電腦從攝氏0度到60度都能正常運行，待機或運行時皆可進行熱插拔，且cPCI-A3525配備凌華科技智慧嵌入式管理平台SEMA，可於線上診斷系統健康狀況。