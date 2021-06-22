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研華升級SAP ERP加速轉型創新 迎向智慧物聯新藍海

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

SAP 台灣（思愛普台灣）今（22）日宣布，工業電腦大廠研華（2395）在SAP原廠服務團隊協助下，將原有SAP ERP升級至SAP S/4HANA，加快內部資料處理，提升整體企業營運效率；過去研華每個月財務庫齡計算彙整至少16小時，現在僅需 3-4 小時即可完成。升級ERP的同時，也優化內部各資訊平台與應用程式的介接，全面提升資料交換效率，讓研華各單位對於數據使用更加得心應手，加速驅動集團數位轉型。

作為全球工業電腦龍頭，研華不斷引領產業趨勢，近年更看準物聯網商機，積極進攻智慧物聯網產業，以 WISE-PaaS 平台為基礎，推出一系列工業物聯網產業解決方案，滿足各垂直產業對物聯網軟、硬體方案的需求。

隨著三十多年來事業版圖持續擴大，研華當前營運數據量已爆增至7 TB，亟需一套更高效能的ERP系統，強化內部資料處理，以加速數據導向的決策制定，超前掌握瞬息萬變市場脈動。

研華科技商業智慧經理李柏奇表示，升級至SAP S/4HANA，讓我們最有感的莫過於營運及財務數據更快速取得。過去在成本結算時，台灣、大陸這兩個最大的結算據點不可同時執行，且為避免長時間跑資料影響到其他單位日常作業，僅能在離峰時段執行；但自從 SAP S/4HANA 上線後，立刻加速資料處理，連帶讓每月全球財務管理報表彙整時間，縮短了 3-4 個工作天。

此外，研華生產製造多樣化工業電腦設備，對庫存周轉管理特別重視；過去計算公司整體存貨、庫存成本需要16小時，現在導入 SAP S/4HANA 後，約莫4小時能就清晰掌握產品周轉狀況，庫存帳齡盤點報表生成效率提升超過 70%。

此次研華選擇「原機升級」至SAP S/4HANA，並無全面重新梳理營運流程，而是將系統升級到效能更高的SAP HANA記憶體式資料庫運行，藉助其更強大運算效能，強化資料處理效率。

展望未來，研華將持續善用SAP HANA資料庫，極大化新一代 ERP價值，優化內部資訊處理，全力落實「智能地球的推手」願景，逐步成為物聯網產業全球前十大頂尖企業，持續帶動整體智慧工廠、智慧城市、智慧醫療等生態系蓬勃發展，讓物聯網落地應用到各產業，與合作夥伴一起共創工業物聯網新樣貌。

研華 物聯網

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