亞東篩檢車高醫疫苗站 遠傳5G做後盾

遠傳電信（4904）協助防疫工作，以5G行動通訊提供亞東紀念醫院的「巡迴COVID-19篩檢車」，能迅速順暢地上傳篩檢結果，並保障篩檢流程順暢，為防疫盡一份心力。

亞東醫院「巡迴COVID-19篩檢車」配合中央與新北市政府的防疫政策，屬於機動式快篩站，篩檢車開進新北市樹林區、泰山區等地區。兩台篩檢車的每日快篩量能可達300人次，深入社區將快篩觸及到移工、街友等醫學訊息接收不易的族群，徹底落實防疫工作。

遠傳自接獲「巡迴COVID-19篩檢車」的網路需求，僅花2天就將運作所需的網路資源備妥，以最高效率全力支持防疫工作。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院於高雄巨蛋等地開設疫苗接種站，佈署多條施打動線，需要多台電腦設備同時連線至衛福部疫苗系統與高醫的醫療系統，遠傳亦於現場重點強化網路通訊，同時提供5G分享器，以助施打流程系統順暢。