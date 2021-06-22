疫情干擾！2021國際半導體展將延期約一季舉辦

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今（22）日證實，昨天下午已通知550餘家報名SEMICON TAIWAN 2021國際半導體展的參展廠商，考量到新冠肺炎（COVID-19）疫情，今年的展覽將展延至年底12月、或是明年元月舉辦，好讓國際半導體大廠的CEO們也能如願來台參展；國內的半導體上市櫃企業也能安心讓員工前往參觀。

台灣本土疫情5月中大爆發以來，升級至三級警戒迄今尚未解封，加上疫苗注射比率偏低，台灣SEMI決議，將原訂今年9月在台北南港展覽館舉行的SEMICON TAIWAN 2021延後約一季舉辦。曹世綸表示，由於尚未敲定確切時間，所以昨天先行通知已報名的參展廠商確定延期。

曹世綸表示，去年初以來的疫情，讓SEMICON國際半導體展的展期大亂，去年只有台灣如期在9月舉辦。SEMICON韓國通常是在2月舉行，去年和今年都因疫情無法舉辦。在上海舉行的SEMICON CHINA原都在3月舉辦，去年延到6月；今年則是恢複3月辦理。而馬來西亞檳城舉辦的2021年東南亞半導體展，今年則是從第2季延至8月底舉行。

去年，SEMICON TAIWAN如期在9月舉辦時，就傳出有上市半導體公司嚴禁員工前往參觀。對此，曹世綸說，SEMI基於安全的考量，希望半導體供應鏈上下游企業的員工都能安全參與。他說，其實去年國外企業因疫情受阻無法來台參展約減了5%。但是台灣參觀人數卻是不減反增。今年報名參加2021國際半導體展的廠商家數逾550家，參展攤位達2,000多個，已回到2019年水準。

曹世綸強調，近二年半導體產業景氣升溫，若非疫情干擾，參展家數及人數應該會創新高。他並透露，已有逾十家國內外企業表達，希望效法台積電（2330）、鴻海（2317）集團的模式，捐疫苗助台灣民眾早日恢復常態。