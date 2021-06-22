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是德科技5G測試平台獲三星電子選用

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

是德科技（Keysight）宣布南韓半導體大廠三星電子的系統LSI事業群，選用該公司的5G測試平台，協助建立基於3GPP第16版（Rel-16）標準的5G數據連線通話。

在是德5G網路模擬解決方案的幫助下，三星成功展示基於3GPP Rel-16規格，並支援5G NR標準的資料鏈路。

是德表示，3GPP Rel-16於2020年制定完畢，其中增加了多項功能，可改善頻譜使用率、降低網路延遲，並提高連接可靠性，進而加速5G NR的部署。 這些增強功能，對於推動工業自動化及M2M（Machine to machine）通訊發展至關重要，同時也可增進服務供應商的運作效率。

是德科技無線裝置測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示，是德科技很高興能提供基於軟體的整合式晶片與裝置測試解決方案，協助三星根據最新的3GPP標準在整個協定堆疊中驗證新設計，以達成其5G技術策略目標。是德科技致力於提供各種測試平台，協助三星等5G領導廠商，能夠加速推出5G商用裝置和網路。

三星使用是德科技的5G協定研發工具套件和測試應用軟體，來驗證該公司旗下的Exynos數據機晶片。

5G 三星電子 軟體

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