宇瞻偕醫揚推CoreSnapshot 醫療裝置秒速備份還原

新冠肺炎疫情加速遠距醫療與AI應用發展，全球工控儲存與記憶體領導品牌宇瞻科技(8271)攜手醫揚科技（Onyx），將CoreSnapshot秒速備份還原技術導入醫療級設備應用，以固態硬碟（SSD）瞬時備份與復原機制，為醫療裝置系統異常、停擺問題尋求新解方，精省不必要的人力往返成本與待修時間，助力醫療機構提升資源利用效率與服務品質，迎接疫後新常態下的商機與挑戰。

宇瞻表示，醫療裝置儲存資料的完整性與即時性，與病情的診斷、監控和治療高度相關。突發的停機藍屏(Blue Screen of Death, BSoD)，可能引發醫療業務中斷、影響診斷效率、延誤診療時機等問題，一有不慎甚至捲入不必要的醫療糾紛。

醫揚智慧醫護部產品經理林鼎硯指出，醫療照護服務常遇到需與時間賽跑的情境，搭載CoreSnapshot技術的醫療裝置就像是資料的急診室，可大幅降低等待故障排除與系統停工的時間，將醫事人員診斷與醫療機構營運的風險降到最低。

醫揚的醫療裝置整合宇瞻CoreSnapshot技術，於OS當機緊急狀況發生時，操作人員可以嵌入隱藏式硬體按鈕或內建BIOS方式，即時執行SSD復原機制，1秒化解關鍵資料遺失或系統當機危機，讓系統立即回到正常運作狀態。

針對醫療裝置儲存應用的特殊性，宇瞻也特別開發CoreSnapshot技術單機版本(client version)，搭配AES 256 SSD硬體加密設計，避免病患的隱私資料與病情紀錄暴露於外部不當存取的威脅。未來將率先導入醫療影像診斷、病患監測、電子病歷查詢或護理推車應用，涵蓋醫療院所與行動篩檢站等場域。

宇瞻工控儲存應用專案管理部徐柏峯經理表示，本次合作匯聚醫揚豐厚的醫療產業經驗與宇瞻於儲存技術的研發能力，不只體現宇瞻「專注價值提升，共創服務加值」的品牌精神；更有助雙方持續在遠距醫療、行動醫療與AI智能醫療等應用領域，為醫療院所提供高附加價值的智慧醫療解決方案，持續驅動醫療創新能量與產業發展。