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美國亞馬遜會員日登場 宏碁產品賣到中午就完銷

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁（2353）於美國亞馬遜平台再傳捷報，該公司今（22）日表示，一年一度美國亞馬遜會員日（Amazon Prime Day）自6月21日起開打，宏碁旗下筆電、桌機及螢幕以市場以領先的銷售成績，奪下各領域冠軍寶座；其中筆電方面在銷售前五名排行之中包下四名，桌機方面前五名之中囊括三名，螢幕則佔據冠季軍之位。

疫情形塑日常生活新常態，線上平台儼然成為消費者主要購物渠道，人手一台電腦產品因應居家辦公及遠距教學需求，多螢也成為工作或求學的重要工具。宏碁在美國亞馬遜會員日交出亮眼成績，旗下電競產品Predator Triton系列開賣後中午前即完售下架，輕薄筆電Acer Swift 3、創作者筆電ConceptD 3 Ezel及全方位桌機產品皆見強勁銷售動能。

宏碁致力推廣創新且多元的產品線，以兼顧消費者日常、娛樂或工作的各種需求，今年在美國亞馬遜會員日的銷售成功，亦顯示宏碁電腦及周邊產品正逐步強化在美國消費市場的領先地位。

宏碁 筆電

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