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晶圓代工挖角戰 台積延攬英特爾人才、三星主管也跳槽

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

晶圓代工市場競爭激烈，高階人才持續在各大廠之間流動。除了今年前英特爾人力資源主管Benjamin Miller跳槽台積電（2330）負責亞利桑那州廠的人才招募，近期三星晶圓代工主管也跳槽英特爾，備受各界討論。

BusinessKorea報導，三星晶圓代工主管Hao Hong在今年6月起擔任英特爾全球業務發展副總，該名主管2008年加入三星，2014年以來一直負責晶圓代工相關業務。

英特爾近期開始強化晶圓代工業務，並成立獨立部門IFS，在三星集團挖角外，也讓不少人回鍋，過去先後曾在英特爾、三星與美光任職的Bob Brannan也回鍋擔任晶圓代工服務部門客戶設計支援副總。

Brannan 於過去在2013 年至 2018 年期間在三星電子工作大約五年。 他過去在2009 年起在英特爾工作22 年，然後跳槽三星電子，並於 2018 年轉到美光工作三年，近期回鍋英特爾。

晶圓代工 三星電子 英特爾

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