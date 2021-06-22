宏碁飲料事業再下一城 VitaBeauty蜂蜜晚安飲新上市

宏碁（2353）為貼近消費者需求，積極透過科技實力創造理想生活，實踐轉型生活風格品牌，自2020年下半年成立飲料事業部至今，積極深耕飲料市場，現已推出6款飲品；今（22）日更宣布旗下飲料品牌VitaBeauty推出全新「美眠擔當」VitaBeauty蜂蜜晚安飲，幫助現代人維持滿滿元氣。

宏碁飲料事業資深處長邱健庭指出，宏碁進軍飲料市場再下一城，我們的研發團隊觀察到在居家辦公、遠距教學實施期間，不少消費者因疫情所改變的生活、工作、學習型態，讓工作與家庭的界線愈來愈模糊。透過VitaBeauty全新「蜂蜜晚安飲」，期盼透過簡單純粹、一氣『喝』成的飲用方式，滿足消費者生活元氣所需，讓生活更加健康、美麗。

VitaBeauty蜂蜜晚安飲採用明星成分香蕉皮萃取專利多酚「快樂酚®」、增加大腦中的胺基酸GABA（Gamma Amino Butyric Acid）合成的獨家三重成分、專利小分子微米技術，以荔枝蜂蜜的酸甜口感，幫助現代人維持元氣與美麗。此外，蜂蜜晚安飲還添加雙重小分子玻尿酸，讓飲用者安心睡個「美容覺」。

宏碁飲料部門營養師陳昱甄指出，透過運用多項專利技術，VitaBeauty蜂蜜晚安飲賦予多種成分全新型態，用人體最好吸收的小分子，增加多種成分的吸收效率。適合每天睡前飲用，能幫助飲用者入睡。同時，透過睡前飲用的儀式感協助消費者建立良好的睡眠習慣。

「美眠擔當」VitaBeauty蜂蜜晚安飲，選用天然荔枝蜂蜜，不添加防腐劑、人工色素、香料，創造輕鬆無負擔的酸甜果香口感，採用200毫克、榮獲多項國際發明獎1的明星成分香蕉皮萃取專利多酚「快樂酚®」，幫助入睡，維持元氣健康與精神活力。