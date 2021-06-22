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鴻海市值超車聯發科 穩居台股第二寶座

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

IC設計大廠聯發科（2454） （2454）近日股價走跌，今 (22) 日盤中更失守900元關卡、創波段低點，6月以來市值蒸發近1670億元，下探1.4兆元，反觀鴻海（2317）在股價相對持穩下，市值站穩1.5兆元，也超車聯發科、取回台股市值二哥的地位。

鴻海近期不僅進行疫苗採購捐贈事宜，董事長劉揚偉更表示，集團布局電動車策略要提高獲利率，電動車軟體注重資通安全，半導體布局確保小IC供應穩定，鴻海研究院目標在創造價值、提高毛利。

瑞銀（UBS）昨日起舉辦線上2021瑞銀證券台灣企業論壇，邀請劉揚偉發表主題演講，暢談鴻海集團發展策略。據參與線上論壇的法人引述，劉揚偉在演講中指出，集團發展策略包括電動車、電動車軟體、半導體和鴻海研究院4大方向。

另外在電動車佈局方面，鴻海推動的MIH電動車平台聯盟已有將近1600家全球廠商加入，本週25日MIH將舉行線上成立大會，7月MIH聯盟正式成立獨立運作，10月將會發布新的EV Kit工具平台；另包括2022年規劃推出電動大巴（E-bus），2023年C級距電動車（Model-C）量產上市等計畫。

電動車 鴻海

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