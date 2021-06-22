英濟攻AR市場 小金雞整裝待發

高精密零件商英濟（3294）今(22)日表示，集團旗下光電事業英錡科技除了已開發出極輕量化AR成像模組之概念樣品外，目前更透過自主研發之自動化產線提升規模量產能力，且可透過一站式的生產製造服務大幅提升客戶與合作夥伴的產品開發效率。

英錡科技光電技術研發長增田麻言表示，產品從概念研發到實際產品量產還有一段反覆修正的過程，過程中若缺乏完整配套往往耗費龐大時間與金錢成本。英錡科技除了具備業界罕見能夠整合光路、光學與HOE(全像光學元件)的研發設計能力外，更能夠從前端封裝、生產、到終端產品的光學調校提供完整的一站式生產服務！目前也正參展全球科技盛事COMPUTEX與InnoVEX，希望與具備系統整合或海外市場代理之合作夥伴共同搶攻AR商機。

英錡科技表示，要能搶攻成長快速的AR市場，除了持續將成像模組輕量化、微型化、並提升成像品質外，更重要的是能夠快速規模量產成像模組的製造實力，才能跟上快速成長的硬體需求。目前英錡科技透過自主研發的自動化技術，已可進行成像模組的規模量產，更有能力協助客戶進行關鍵模組與終端產品(如AR眼鏡)的代工與整機組裝，快速銜接市場。

據悉，目前在LCoS成像模組方面已可透過自動化產線進行大規模生產，解析度在今年內更可由720P提升至1080P，產能與品質同步提升！而在LBS(雷射光線掃描)成像模組量產能力方面，從一開始的晶粒黏著(Die Bonding)、打線接合(Wire Bonding)等製程，到最終成品的光學調校都可提供完整的一站式服務；目前已可進行半自動化生產且正往全自動化生產發展中。解析度則可在今年內從600P提升至720P，更貼近一般消費市場需求與期望！

據國際數據資訊IDC統計，去(2020)年全球虛擬實境終端出貨量約630萬台，VR、AR終端出貨量占比分別90%、10%，預計2024年終端出貨量逾7,500萬台，其中AR占比將升至55%，增速則為188%，顯著高於VR的56%，顯示AR市場規模與成長前景兼具。