外資下修筆電出貨量 晶片廠認為第4季才可能出現調整

外電報導指出，外資下修筆電第2季的出貨量的季增幅度，並認為庫存可能過多。供應鏈表示，筆電周邊零件第2季的訂單確實鬆動，客戶反應是因為主晶片缺貨，就晶片廠來看，到第3季看起來都還不錯，第4季則可能出現調整。

與筆電關聯度較高的晶片廠，主要包括驅動晶片廠聯詠（3034）、義隆（2458），網通晶片廠瑞昱（2379）、高速傳輸介面晶片廠譜瑞（4966）和祥碩（5269）等，今（22）日早盤過後，股價紛紛出現壓回力道，目前跌幅多在1%到3%。

外電報導指出，美系外資的晶片分析師Christopher Danely 21日出具報告二度下修第2季筆電出貨量，從最初的季增一成降到季增7%，再下修到季成長2%。

他並憂心，雖然市場多數認為主要是因為零組件長短料所致，但不排除筆電市場累積太多庫存，需求也遭到高估，因此微降電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾（Intel）的目標價。

從台灣的電腦供應鏈來看，筆電周邊零組件在第2季出貨拉貨力道鬆動的跡象，PC客戶主要反應是受到主晶片缺貨所造成，還是起因於長短料的影響，客戶放緩拉貨的情況是否延續至第 3季，目前還在觀察中。

而以主晶片角度來看，因為是缺貨的主角，現階段的市況還是相對持穩。晶片供應鏈指出，第3季的客戶拉貨動能和第2季相當，仍然會處於高峰，第4季則可能相對放緩，同樣也在觀察中。