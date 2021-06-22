北美半導體設備出貨金額續攀高 連5月創新高
今在半導體需求火熱，晶圓代工供不應求以及記憶體產業逐步回溫，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動北美半導體設備製造商出貨金額持續攀高，SEMI（國際半導體產業協會）今（22）日公布最新Billing Report（出貨報告），5月續升4.7%，再創歷史新高，是連續第五個月創新高。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「北美半導體設備製造商出貨金額持續保持顯著的增長。隨著半導體行業採取措施緩解近期製造能力的限制，半導體設備投資將繼續創下歷史新高。」
據SEMI統計，2021年5月北美半導體設備製造商出貨金額為35.9億美元，較2021年4月最終數據的34.3億美元相比提升4.7%，相較於2020年同期23.4億美元則上升了53.1%。
據SEMI統計顯示，北美半導體樹被製造商出貨金額於今年1月首度突破30億美元大關後，即逐月攀升，每個月都是改寫新高；SEMI所公佈的Billing Report，是根據北美半導體設備製造商過去三個月的平均全球出貨金額的數值。
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