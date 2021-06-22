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「一人一平板停課不停學」台灣大公益計劃第二波上線

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

受疫情影響，全台各級學校自5月19日停課並啟動遠距教學，但仍有許多弱勢學童因缺乏連網設備、無法參與線上教學，導致學習進度落後。台灣大哥大（3045）基金會跟4個公益社團，於5月底共同推出「一人一平板停課不停學」公益計劃，替弱勢學童募集平板電腦，獲得各界熱烈迴響，短短11天就募集到1,189台平板。

台灣大哥大基金會先前推動「一人一平板停課不停學」公益計劃獲得各界迴響，同時也讓更多新的需求浮現。因此，台灣大哥大基金會自今（22）日起再次為財團法人至善社會福利基金會、社團法人中華民國肯愛社會服務協會、財團法人善慧恩社會慈善基金會，於「微樂志工平台」上發動第二波平板募集計畫，替新竹、台東及屏東等偏鄉、山區經濟弱勢的355位學童募集平板電腦，台灣大哥大基金會也再次拋磚引玉，率先捐出100台平板電腦，邀請各界再次集結愛心，讓孩子們可以在暑假趕上落後的進度。

台灣大哥大林之晨總經理表示，首波「一人一平板停課不停學」公益計劃在國內疫情最嚴峻之際啟動，引起社會廣泛迴響及重視，很快便超額達標。但我們注意到更多偏鄉弱學童的需求，第二波平板募集計畫趕在暑假前發動，希望能讓還沒有數位設備的弱勢孩子，在暑假期間彌補這一個多月停課「掉落的」學習進度。對於偏鄉弱勢家庭若有網路使用需求，台灣大哥大還有數位苗圃專案，可以同時提供免費行動網路及myBook免費的線上互動學外語課程，降低疫情對於弱勢學童的影響，給予他們接軌數位學習、翻轉未來的機會。

台灣大哥大 平板電腦 停課

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