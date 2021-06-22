台智數位科技攜手IBM 助台灣企業迎接ESG浪潮

疫情的催化下，全球對於永續供應鏈管理的重視程度越來越高，如何在分散風險的同時，仍然能在橫跨多個時區運作下，維持符合多國規範的系統化運作，鞏固供應鏈間的連結，成為許多企業在尋求的解方。觀察到市場迫切的需求，台智數位科技借助於客製化系統設計的多年經驗並與IBM攜手，透過 IBM Cloud Virtual Servers為半導體、製造與3C零組件等台灣重點產業提供系統化的供應鏈管理服務工具，並透過數位化整合，建立資訊中島，協助各企業有效蒐集資料並加以分析，提升企業決策精準度。

永續浪潮正起，台智數位提供資訊力，攜手國內知名學術機構助力企業導入ESG資訊管理與國際接軌，協助開發包括CSR報告書協作平台，溫室氣體評估平台等線上SaaS工具。同時，台智數位也協助國際NGO組織開發線上風險評估管理協作平台，幫助供應鏈管理資訊整合，讓其在疫情期間能持續穩定營運。

比較多家雲端平台後，IBM Cloud Virtual Servers 雲端平台成為台智科技建立供應鏈管理服務與全面客製化的 ERP 系統的首選。

台智科技主要提供的為線上SaaS服務，而IBM 系統穩定且安全，供有異地備援、負載平衡、技術支援等服務，再加上靈活的擴充彈性，使用者可自行擴充運算資源或調度系統，讓台智科技及其客戶們在擁有穩定安全的服務之下，可隨時根據企業策略的調整擴展而彈性調配線上系統之處理能力。

在建立線上服務時，許多企業會選擇使用開源軟體，然而，台智科技分享，若遇上對於網路條件要求較高的情境時，建置上相對就比較費時，此時多利用雲端擁有的彈性配置優點，對於在規劃上或流量分析模擬會比自架來的更好一些，同時相較於自架設所花費的成本也較為節省。

此外，現今企業面對各種各樣的資安威脅事件越多，資訊安全成本架構也跟著提高，IBM Cloud Virtual Servers擁有目前雲端業界等級最高的安全認證，可為企業省下大幅成本。

台灣 IBM 科技事業部總經理朱宥鑫表示，疫情的影響及供應鏈的轉移，讓更多企業加速數位轉型，希望透過數據治理，可隨時掌控不同區域的廠區以及不同供應鏈的營運與供貨狀況。因此，如何建置可快速收集資訊的前台、整合並加以分析的資訊中島，做好數據治理，才能支援供應鏈走向後疫情時代的製造布局。 IBM 與台智的合作，將協助更多企業以中心式管理、分散生產風險，並穩步上雲、邁向國際。