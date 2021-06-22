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南亞科新增3名員工確診 公司：已進行隔離治療

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣半導體供應鏈先前一度傳出疫情擴散危機，目前雖已獲得控制，但今（22）日記憶體大廠南亞科（2408）再傳出新增三名員工確診，南亞科表示，目前通報該員確診並隔離治療。

南亞科在今年5月17日傳出第一名員工確診新冠肺炎，近一個月以來公司積極進行公司及人員的管制，不過，該公司表示，1名同仁有親屬於6月18日確診，該員於同日離廠，並立即匡列該員工辦公室的6名同仁，安排6月19日進行PCR採檢。6月20日上午醫院通報該員確診並隔離治療，另2名同仁於6月20日傍晚確診，目前新增三名員工確診。

南亞科表示，該公司已於6月16日與林口長庚醫院合作在公司設立快篩站，截至昨（6月21日），已完成1,447名員工篩檢，全數採陰。目前亦持續篩檢中。

南亞科技也表示，該公司自5月17日起採取分區、分組、分流及部分人員居家辦公機制，禁止人員公出及外賓來訪，採用線上會議及通訊軟體溝通，減少人與人的近距離接觸。所有人員入廠前，需先體溫量測並執行自我健康監測及接觸史異常回報，以降低公司染疫風險。

南亞科 疫情

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