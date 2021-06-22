亞利桑那新廠工程師錄取率比哈佛低？台積電：不正確

中國大陸媒體報導指出，台積電（2330）美國亞利桑那州新廠還沒蓋好，已先行釋出300個工程師職位，就已經收到超過1.3萬份履歷，錄取率比哈佛還低。對此，台積電強調，上述闡述並不正確。

據台積電曾釋出的訊息，這座將設立於亞利桑那州的廠房將投資約120億美元，並採用台積電5奈米製程技術生產半導體晶片，規劃月產能為2萬片晶圓，現在已經開始動工，將於2024年開始量產。

中國大陸媒體報導查看台積電亞利桑那工廠的招聘資訊指出，這座廠共有17個職位可供申請，點擊後連到該公司的領英（LinkedIn）頁面，目前已收到超過1.3萬份申請。

中國大陸媒體對趙台積電曾披露計畫為美國工廠招聘300名工程師，並以假設維持最初的規模計算，將從1.3萬份以上的履歷選出300名工程師，錄取率約2.2%；若進一步扣除一人申請多職，錄取率約3.4%，還是低於今年哈佛5.2%的錄取率。

對於陸媒這項資訊，台積電表示，截至今年4月底，已完成報到程序並就任的員工已超過250人，目前招募計畫仍持續進行中，新進人員也陸續就任，上述闡述並不正確。

台積電強調，亞利桑那州廠房將採用台積公司的5奈米製程技術生產半導體晶片，規劃月產能為2萬片晶圓，將直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。