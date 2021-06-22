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上半年IC設計營收亮眼 投資人布局半導體ETF正夯

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今年以來，多家IC設計公司上調其產品價格以反映成本，然在備貨力道強勁下，出貨及營收仍屢創佳績。富邦台灣半導體(00892)ETF經理人陳靜如表示，富邦台灣半導體ETF前十大成分股即有聯發科、聯詠、瑞昱及譜瑞-KY等IC設計類股，權重近4成且相對分散，後市可期，由掛牌後第二周(6/15~18)受益人數大增1.5萬人可見其深獲投資人青睞。

根據CMoney資料統計，台灣上市櫃公司整體5月營收年增率為17.23%，半導體業類別5月營收年增率為28.78%，ICE FactSet台灣核心半導體指數成分股5月營收年增率平均37.81%，其中以上游IC設計類股表現最為亮眼，今年以來，多家IC設計公司上調其產品價格以反映成本，然在備貨力道強勁下，出貨及營收仍屢創佳績。

陳靜如說，該指數前十大成分股即有聯發科、聯詠、瑞昱及譜瑞-KY等IC設計類股，統計指數的IC設計類股合計權重共計約39.39%，平均5月合併營收年成長率為56.3%，帶動指數IC設計成分類股漲幅走高，今年截至6月11日累計平均漲幅44.51%。

進一步觀察今年以來大盤成交金額，非金融、非電子類股成交金額占大盤比重由第1季平均19.8%上升至5月底的51.1%；6月以來，非金融、非電子類股成交金額占大盤比重不再強勢，資金有重回電子類股之勢，且下半年為傳統電子產業旺季，各式產品拉貨動能將較上半年更強勁；此外，IC Insight近期更上修2021年半導體產值由原先的19%至24%，出貨量及產品價格預估雙雙成長，為過去16年以來的第三大增幅。

陳靜如表示，ICE FactSet台灣核心半導體指數主要訴求獲利能力選股、權重分散兩大特點。除了以利能力指標選股外，在成分股權重的設計上，除了全球半導體產業霸主台積電外，最高權重不超過6%。陳靜如進一步說明，考量主題指數通常屬於高成長的產業，市值大的公司雖具有一定程度代表性，但只納入市值高的公司，可能遺漏許多成長性高、但市值正在長大的公司。

富邦台灣半導體ETF以獲利能力指標GPA(營業毛利/總資產)挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳的半導體公司，能更全面捕捉台灣半導體產業的成長趨勢。而在權重的設計上，分散式的權重設計，指數報酬表現可較不受特定成分股影響外，也更能高度捕捉完整台灣半導體產業表現。

半導體 營收

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