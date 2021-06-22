台達電公告 擬全數處分轉投資Optovue, Inc.股權

台達電（2308）今日公告，擬以每股4.98美元價格，處分轉投資Optovue, Inc.股權合計519萬餘股，總交易金額交易金額不低於2,585千萬美元 (約新台幣714,494仟元)，交易對象為Luneau Technology USA, Inc。

依據協議，Luneau按約定對價及營收結算協議，若2021年及2022年達成特定條件時，依合約收取或有價金並考量價格調整機制後按各股東分配次序及比例支付之。本案需取得Optovue, Inc.已發行之總股數一定比例之股東同意參與本收購案，本收購案之條件始告成就，每股實際收購價格將視截止收購完成日依約定之影響因素而調整。

台達電表示，此次處分策略投資標的為內部調整布局，預估無處分損益。台達電是在2015年時藉由旗下子公司Deltronics（Netherlands）B.V.宣布投資3,000萬美元（當時約新台幣9.86億元），參與全球眼科斷層掃描技術與血管造影技術商品化領導廠商Optovue私募，成為其合作夥伴，加速台達電在醫療相關產業的策略布署。