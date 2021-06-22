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致災豪雨到！「行星尺度」級梅雨鋒面開炸 周五前全台有雨

台達電子公司 處分Optovue股權

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台達電（2308）今（22）日公告，代子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.處分Optovue, Inc.股權，預估無處分損益。

Delta Electronics (Netherlands) B.V.與Luneau Technology USA, Inc交易5,190,330股，交易價格每股約4.98美元，交易總金額不低於2,585萬美元。（約新台幣7億1,449萬元）

Luneau Technology USA, Inc.及Optovue, Inc.合約約定，Luneau按約定對價及營收結算協議，若2021年及2022年達成特定條件時，依合約收取或有價金並考量價格調整機制後按各股東分配次序及比例支付之。

該案需取得Optovue, Inc.已發行總股數一定比例的股東同意參與該收購案，該收購案的條件始告成就，每股實際收購價格將視截止收購完成日依約定的影響因素而調整。

股東 台達電

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