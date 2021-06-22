科技股轉強 法人：區域分散及主題多元化策略布局美股

美股上周五(18日)受升息意向重挫，但市場資金出現流回美國跡象，法人觀察到科技股出現轉強訊號，預計第3季由科技類股領軍，統一證券金融商品部表示，類股輪動時刻，投資人布局可採取「區域分散化，主題多元化」的逢低策略，科技股除了台灣，也可提早分批投資轉強的美國市場，並配置部分資金於通膨受惠股。

法人說，科技股擁有市場強勁需求，較其他產業有更多優勢，企業盈餘可期，雖然前一陣子呈現漲多休息局面，但回神訊號已出現，應成為長線布局的必備族群；統一MSCI美國資訊科技ETN(020016)前三大成分股為蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)及輝達(NVIDIA)。

外媒報導，外資分析師預估NVIDIA受惠於人工智慧加速器（AI accelerator）普及，資料中心業務將成為最大營收來源，上看目標價至900美元，今年以來輝達累計漲幅已超過40%，大幅優於大盤標普500指數表現。

統一投顧說，美國面臨消費復甦與美國基本建設支出提升，原物料需求增加，今年景氣可謂三十多年來最佳，在景氣行情與資金行情齊拉抬下，美股拉回都是買點。統一MSCI美國低波動ETN(020015)成分由美國11個產業龍頭股組成，包含美國最大國營企業之一廢棄物管理公司(WASTE MANAGEMENT)、最大風力發電公司新世紀能源(NEXTERA ENERGY)，以及製藥大廠嬌生、禮來等，充分參與美國經濟復甦行情。

統一兩檔MSCI美股ETN自去年3月底發行以來至今年6月中，漲幅分別達43%及88%，打敗許多ETF；統一證表示，ETN跟ETF交易方式相同，有台股帳戶即可買賣，且統一ETN不會將包括匯差在內等追蹤誤差從淨值裡反映，可以跟緊指數漲跌幅，不浪費應有的報酬。