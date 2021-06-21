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劉揚偉提升鴻海毛利 揭電動車發展四大策略
鴻海（2317）董事長劉揚偉今（21）日揭櫫鴻海電動車發展的四大策略，分別為品牌合作、代工製造、整合服務，以及科技服務，並為這四大策略建立起四大合作平台，以多元的方式來提升鴻海毛利。
劉揚偉今天參加UBS瑞銀線上論壇，並在開幕式中致詞時做出以上表示。他認為，鴻海在電動車的策略目標，就是以多元的方式來提升毛利，例如為汽車製造商提供設計服務、零組件的製造與組裝，以及區域合作夥伴。同時，透過開放平台，與鴻海的ICT能力，在關鍵零組件上，建立核心競爭力，來提升獲利。
他說，第一個平台就是品牌合作的平台，鴻海會與多個品牌合作，鎖定多元市場，並建立雙贏的區域合作夥伴。第二個平台就是代工製造平台，鴻海的製造營運遍佈全球，並擅長智慧製造攜手與各地夥伴合作。
第三個平台就是整合服務平台，可以提供第三方的服務與授權。第四個就是科技服務平台，鴻海擁有零組件、車輛設計與垂直整合能力，鴻海因此擁有科技服務能力。
在電動車軟體策略方面，劉揚偉說，開放與安全的軟體平台是第一目標，鴻海將把資安列為優先議題，在這議題下，加速創新發展，同時提供智慧座艙、智慧駕駛、智慧閘道、開放架構等解決方案。
在半導體策略目標方面，他指出，鴻海將佈局多元產能，來確保關鍵零組件的供應。包括小IC、共同設計的客製化IC，以及特別為電動車所開發的關鍵技術。
另外，在鴻海研究院方面，他說，已經建立AI、半導體、新世代通訊技術、資訊安全與量子電腦等五大中心，鴻海研究院也將致力為鴻海創造價值與提升毛利而努力。
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