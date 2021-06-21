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滙豐降評聯發科 目標價對半砍到800元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

繼Aletheia資本率先降評聯發科（2454）後，滙豐證券21日報告指出，由於終端需求惡化快於預期，聯發科後市浮現三挑戰，包括5G晶片成長趨緩、非手機事業受到電視需求減弱衝擊，以及高通回歸等三利空罩頂，預期聯發科比預期更早迎來衰退，評級降為「持有」，並將目標價近乎「對半」砍到800元。

滙豐原先對聯發科的目標價高達1,550元，是外資圈的樂觀派指標，此次基於三大隱憂，大幅下調聯發科的5G晶片出貨，時值聯準會釋出鷹派升息訊息、摩根士丹利剛降評台積電，外資21日又大賣台股，令人擔憂國際資金洗牌牽動台股展開下修循環。

聯發科21日開低走低，終場重挫4.8%，收918元，外資賣超2,318張。

滙豐列舉三點說明為何不再推薦買進聯發科，首先是5G手機利空頻傳，從銷售數據、供應鏈訊息等比對，也反映終端需求確實減弱，中國的減幅尤其大。原本滙豐預測，聯發科今年5G晶片出貨可達2.2億顆，現下調到1.6億顆，減幅27%，並低於市場平均預測的1.8億顆。

滙豐指出，5G晶片需求下滑，首當其衝是聯發科的毛利率增速將低於預期，預估其5G晶片占整體手機晶片的比例自去年的77%降到68%。加上第二點、電視需求也出現減弱，影響聯發科非手機事業成長速度，今年毛利率恐難突破45%。

第三個隱憂則是高通回歸，滙豐表示，5G需求不如預期加劇聯發科和高通的競爭，使高通訂單回歸台積電有更多隱憂，且雙方持續合作到明年，可能進一步壓縮聯發科的5G市占。

以聯發科5G晶片份額不受影響、被瓜分5%及瓜分10%三種情境模擬，滙豐預估，聯發科明年5G營收各為2,070億元、1,827億元及1,600億元，占總營收比例42%、39%、36%，每股稅後純益（EPS）則介於45元至51元，和今年推估的47元差距有限。

滙豐對聯發科今、明年獲利預測的降幅有8%、11%，本益比同步下調到17倍，換算目標價僅800元，距21日收盤價的潛在跌幅達12%。

聯發科 5G 晶片

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