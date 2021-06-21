MCU太搶手 廠商堆幾年的庫存也被清光

微控制器（MCU）廠盛群（6202）業績持續暢旺，今年訂單已全部接滿，4月首波全面性調漲產品價格，預期將有助其本季營收與毛利率表現，後續8月也將進行第二波漲價。法人估計，該公司今年業績將可望續創歷史新高。

盛群累計前五月合併營收為25.43億元，年增28.8％。

由於MCU各項應用實在需求太高，供需吃緊情況不見放緩，所以有不少終端裝置廠商，紛紛遷就料源來變更產品設計，例如除了既有客戶，盛群就接到不少客戶詢問，是否有國外廠牌的MCU替代料。

因為市場需求旺，而且MCU特性是可變更用途，所以如果有現貨，即使不是原規畫的用途，等不及重新排隊投產的客戶也會搶著要。據了解，盛群本來有一批放置已達兩、三年的MCU庫存，本來是供應無線充電使用，結果在目前的市況下，被幾家客戶瓜分，拿回去改為小家電應用。這也使得盛群的庫存水位，幾乎是每個月都在下降。