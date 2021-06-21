MCU太搶手 廠商堆幾年的庫存也被清光

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

微控制器（MCU）廠盛群（6202）業績持續暢旺，今年訂單已全部接滿，4月首波全面性調漲產品價格，預期將有助其本季營收與毛利率表現，後續8月也將進行第二波漲價。法人估計，該公司今年業績將可望續創歷史新高。

盛群累計前五月合併營收為25.43億元，年增28.8％。

由於MCU各項應用實在需求太高，供需吃緊情況不見放緩，所以有不少終端裝置廠商，紛紛遷就料源來變更產品設計，例如除了既有客戶，盛群就接到不少客戶詢問，是否有國外廠牌的MCU替代料。

因為市場需求旺，而且MCU特性是可變更用途，所以如果有現貨，即使不是原規畫的用途，等不及重新排隊投產的客戶也會搶著要。據了解，盛群本來有一批放置已達兩、三年的MCU庫存，本來是供應無線充電使用，結果在目前的市況下，被幾家客戶瓜分，拿回去改為小家電應用。這也使得盛群的庫存水位，幾乎是每個月都在下降。

盛群 營收

延伸閱讀

德儀缺貨可能直到年底 台系電源管理晶片和MCU廠受惠

IC設計業 下季又要漲價

旺宏、華邦 繳出好成績

資策會：全球車用MCU委外製造 7成台積電代工

相關新聞

震驚業界！大同總經理由研華執行董事何春盛接任

大同（2371）今（21）日公告總經理異動，由工業電腦大廠研華（2395）執行董事何春盛接任，此舉震驚業界。對此，研華表...

鴻海：疫苗採購捐贈 將待確認後提董事會追認

鴻海（2317）今（21）日表示，作為企業公民的一員，希望能為台灣社會貢獻力量，因此疫苗採購捐贈事宜，該公司於5月30日...

深圳軟封城 鴻海富士康深圳廠區持續全員核酸檢測

大陸廣東省新冠疫情近來零星在各地出現，且均為印度Delta變種病毒。深圳市與東莞市都通報18日出現本土確診病例，兩地19...

友達滿手現金 有望大方配息

友達現金及約當現金水位一路飆高，截至首季底已突破千億元大關，本季維持百億元以上淨現金流入，手上現金持續大增，本季底將挑戰...

防疫在家 NB、平板大缺貨

台灣新冠肺炎疫情肆虐，全台停課之際，民眾也因防疫多數在家工作，帶動筆電、平板電腦大缺貨，蘋果官網顯示，iPad最長要等一...

台積電買疫苗 兩個不尋常

台積電擬無條件捐贈500萬劑新冠疫苗給政府，但整個過程出現「兩個不尋常」，包括由董事長劉德音主導，並未循過往與社會公益有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。