旺宏捐贈陽明交大 設立「胡定華講座」

為緬懷台灣半導體界的先行者與領航人胡定華博士的貢獻與風範，旺宏今天宣布捐贈國立陽明交通大學3000萬元作為「胡定華講座」永續基金，支持陽明交大延攬具學術領導才能之國際知名學者專家，以提升科技產業升級的創新動能。

國立陽明交通大學林奇宏校長表示，胡定華為交大電子研究所55級校友，同時也是傑出校友、名譽博士以及電子系教授。自交大電子研究所畢業後，赴美取得密蘇里大學電機博士學位，便回母校交大任教擔任交大電子工程系的教授兼系主任，以及交通大學半導體中心主任，桃李滿天下，當年受他教導的學生今多為電子產業中的翹楚。

胡定華之後服務於工研院，任內致力於台灣半導體、微電腦及各類高科技之研發、人才培育、技術移轉與推廣工作，也策畫多家半導體公司之創立，一直以台灣半導體新興產業發展為終生志業，為台灣科技產業奠定深厚的基礎，貢獻至為深遠。

旺宏董事長吳敏求表示，胡定華為旺宏前董事長，他一生致力於推動台灣電子、資訊、半導體工業技術之研究開發、技術創新、經營管理暨風險性創業投資領域之發展，成功推動台灣半導體產業成為世界頂尖的基地，貢獻卓著，胡先生宏觀遠見的觀點、堅持以創新開拓新局、以誠信待人的精神，至今仍深植於每位受他影響者的心中。

為將胡定華的精神能夠永續傳承，旺宏因此捐贈陽明交通大學設置「胡定華講座」，以協助陽明交大延攬國際頂尖學者專家，持續提昇台灣科技產業在世界的領導地位。

陽明交大電機學院院長唐震寰表示，陽明交大與旺宏長期以來便建立良好的合作關係。今藉由「胡定華講座」，建立雙方合作新的里程碑。該講座除更全面性的深化雙方合作關係，更進一步加速推動前瞻技術研發與學術論文發表，一方面奠定偉大大學的發展基石，另一方面提昇產業技術能量，達到產學雙贏的目的。