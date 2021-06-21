快訊

「違規幫關係企業打疫苗」 北市府將開罰禾馨30至200萬

信錦加速越南廠建置 拚下半年營運回溫

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

顯示器軸承大廠信錦（1582）為分散生產風險，將加速越南廠建置計畫，加上歐美市場逐步復甦，市場預料下半年營運有望快速回溫，業績表現將優於上半年。

信錦上月已通過發行可轉債，預計籌資12億元銀彈，發行期間為3年，並將用於投資越南廠與充實營運資金，期望分散製造基地，提供更彈性的供貨能力，爭取更多訂單來源。

信錦今年首季每股純益1.02元，較去年同期每股純益1.07元略減，首季毛利率約為20%，較去年同期下滑，主因為原物料及運輸等成本較去年同期上漲，加上廠區產能調配及遷廠因素所致，預計最快第2季將有所改善。

信錦今年營運可能面臨原物料價格及匯率等總體環境的挑戰，將加速集團資源整合，將各式精密機構組件的應用從既有的液晶顯示器軸承與底座等產品，延伸至5G相關、健身器材、電動車、可折疊裝置等，具潛在成長性的各式應用。

法人指出，信錦過去獲利、配息均相當穩健，今年雖然大環境因素有新冠肺炎肆虐以及原物料、運輸成本上升，但歐美市場景氣開始復甦，消費力道估計將在第3季起顯著提升，有助於出貨力道提升。

據了解，信錦重視股東權益，過往每年現金股利至少年增6%，由於去年全年營運表現優於預期下，因此決議每股配發5元現金股利，較去年4.5元成長11%。

展望未來，信錦透過與敬得、陸合等公司結合後，彼此不僅具垂直整合的製程生產利益，同時也可產生行銷業務與產品應用的水平擴充綜效，在資源整合與平台共享下，信錦集團的軸承產品將可從顯示器延伸至各式3C應用、5G相關零組件、健身器材、電動車及其他潛在市場。

顯示器 原物料

延伸閱讀

邊開車邊充電？電動車未來可期！

電動車車禍火警出動8名消防員 救火所需消防人力和用水量遠超乎想像

2022北美年度風雲車入圍名單出爐 休旅領軍、電動車大放異彩

電動車不是唯一選項 TOYOTA對未來發展持開放心態

相關新聞

震驚業界！大同總經理由研華執行董事何春盛接任

大同（2371）今（21）日公告總經理異動，由工業電腦大廠研華（2395）執行董事何春盛接任，此舉震驚業界。對此，研華表...

鴻海：疫苗採購捐贈 將待確認後提董事會追認

鴻海（2317）今（21）日表示，作為企業公民的一員，希望能為台灣社會貢獻力量，因此疫苗採購捐贈事宜，該公司於5月30日...

台積電發重訊 捐贈疫苗已獲得董事會支持

台積電（2330）今日發布重大訊息重申，公司於六月份董事會時已報告捐贈疫苗的可能規劃，充份討論後並獲得董事會支持，但採購...

深圳軟封城 鴻海富士康深圳廠區持續全員核酸檢測

大陸廣東省新冠疫情近來零星在各地出現，且均為印度Delta變種病毒。深圳市與東莞市都通報18日出現本土確診病例，兩地19...

歐美加速疫苗接種 推升今年iPhone生產總量至2.23億支

根據TrendForce研究顯示，2021年隨著歐美等主力銷售區域疫情趨緩，加上受惠於部分自華為（Huawei）釋出的高...

友達滿手現金 有望大方配息

友達現金及約當現金水位一路飆高，截至首季底已突破千億元大關，本季維持百億元以上淨現金流入，手上現金持續大增，本季底將挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。