信錦加速越南廠建置 拚下半年營運回溫

顯示器軸承大廠信錦（1582）為分散生產風險，將加速越南廠建置計畫，加上歐美市場逐步復甦，市場預料下半年營運有望快速回溫，業績表現將優於上半年。

信錦上月已通過發行可轉債，預計籌資12億元銀彈，發行期間為3年，並將用於投資越南廠與充實營運資金，期望分散製造基地，提供更彈性的供貨能力，爭取更多訂單來源。

信錦今年首季每股純益1.02元，較去年同期每股純益1.07元略減，首季毛利率約為20%，較去年同期下滑，主因為原物料及運輸等成本較去年同期上漲，加上廠區產能調配及遷廠因素所致，預計最快第2季將有所改善。

信錦今年營運可能面臨原物料價格及匯率等總體環境的挑戰，將加速集團資源整合，將各式精密機構組件的應用從既有的液晶顯示器軸承與底座等產品，延伸至5G相關、健身器材、電動車、可折疊裝置等，具潛在成長性的各式應用。

法人指出，信錦過去獲利、配息均相當穩健，今年雖然大環境因素有新冠肺炎肆虐以及原物料、運輸成本上升，但歐美市場景氣開始復甦，消費力道估計將在第3季起顯著提升，有助於出貨力道提升。

據了解，信錦重視股東權益，過往每年現金股利至少年增6%，由於去年全年營運表現優於預期下，因此決議每股配發5元現金股利，較去年4.5元成長11%。

展望未來，信錦透過與敬得、陸合等公司結合後，彼此不僅具垂直整合的製程生產利益，同時也可產生行銷業務與產品應用的水平擴充綜效，在資源整合與平台共享下，信錦集團的軸承產品將可從顯示器延伸至各式3C應用、5G相關零組件、健身器材、電動車及其他潛在市場。