全球獨創MPG GAMING 微星推出客製化主機套裝組

為了滿足玩家對規格的要求，MSI微星（2377）獨創全球率先推出MPG GAMING MAVERIK客製化主機套裝組，預裝搭配MSI的MPG Z590 GAMING EDGE WIFI SP特仕版主機板與Intel Core i7-11700K處理器、並搭配MPG CORELIQUID K360 SP一體式水冷和G.Skill聯名Trident Z Maverik記憶體，讓玩家免除最複雜的安裝工序。同時，還可依自己需求選配顯卡、電源供應器與儲存容量，徹底滿足玩家的自我需求。

MPG GAMING MAVERIK客製化主機套裝組，不論在內部性能或外觀，皆經過縝密設計，讓潛在性能表現更穩定。MSI 主機板、一體式水冷與機殼在燈光效果也同步整合進系統中，完美活力配色，打造獨有的居家氛圍。

MSI在超頻性能頻創世界紀錄，在CPU性能優化能力上頗受各界肯定。MPG GAMING MAVERIK採用Core i7-11700K處理器，8核心16執行緒，提供3.6GHz的基本頻率並支援20條PCIe 4.0通道。加上MSI獨有的Core Boost技術，可以在4.8GHz的預設全核頻率下穩定運行，釋放第11代Core處理器真正的性能。

MPG GAMING MAVERIK客製化套裝主機搭配G.SKILL聯名記憶體，支援3600MHz的Intel XMP頻率。G.SKILL副總經理Tequila Huang提道：「多年來，G.SKILL與MSI緊密合作，致力為全球PC遊戲玩家在每個新世代平台提供的出色儲存性能。我們很高興與合作夥伴共同打造Intel Z590晶片組的MPG GAMING MAVERIK客製化套裝主機，攜手合作優化，展示最優異的平台性能。」

MPG GAMING MAVERIK客製化主機套裝組預裝主板、CPU、記憶體與一體式水冷，完美搭配不僅為玩家省下冗長的安裝時間，還可依照自己的預算、需求，選配顯卡、電源供應器與儲存容量。同時附搭24 pin和8pin電源延長線，讓DIY玩家在安裝電源時，輕鬆進行整線。除此之外，機殼側板採用開門設計，以及磁性防塵過濾網，提供最友善的安裝便利性。