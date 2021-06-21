快訊

柯文哲指北農一半病例來自新北、基隆 林右昌怒批甩鍋

禾馨公開對話紀錄 北市府竟央求「幫忙打20瓶」

全球獨創MPG GAMING 微星推出客製化主機套裝組

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
全球獨創MPG GAMING 微星推出客製化主機套裝組 。微星／提供
全球獨創MPG GAMING 微星推出客製化主機套裝組 。微星／提供

為了滿足玩家對規格的要求，MSI微星（2377）獨創全球率先推出MPG GAMING MAVERIK客製化主機套裝組，預裝搭配MSI的MPG Z590 GAMING EDGE WIFI SP特仕版主機板與Intel Core i7-11700K處理器、並搭配MPG CORELIQUID K360 SP一體式水冷和G.Skill聯名Trident Z Maverik記憶體，讓玩家免除最複雜的安裝工序。同時，還可依自己需求選配顯卡、電源供應器與儲存容量，徹底滿足玩家的自我需求。

MPG GAMING MAVERIK客製化主機套裝組，不論在內部性能或外觀，皆經過縝密設計，讓潛在性能表現更穩定。MSI 主機板、一體式水冷與機殼在燈光效果也同步整合進系統中，完美活力配色，打造獨有的居家氛圍。

MSI在超頻性能頻創世界紀錄，在CPU性能優化能力上頗受各界肯定。MPG GAMING MAVERIK採用Core i7-11700K處理器，8核心16執行緒，提供3.6GHz的基本頻率並支援20條PCIe 4.0通道。加上MSI獨有的Core Boost技術，可以在4.8GHz的預設全核頻率下穩定運行，釋放第11代Core處理器真正的性能。

MPG GAMING MAVERIK客製化套裝主機搭配G.SKILL聯名記憶體，支援3600MHz的Intel XMP頻率。G.SKILL副總經理Tequila Huang提道：「多年來，G.SKILL與MSI緊密合作，致力為全球PC遊戲玩家在每個新世代平台提供的出色儲存性能。我們很高興與合作夥伴共同打造Intel Z590晶片組的MPG GAMING MAVERIK客製化套裝主機，攜手合作優化，展示最優異的平台性能。」

MPG GAMING MAVERIK客製化主機套裝組預裝主板、CPU、記憶體與一體式水冷，完美搭配不僅為玩家省下冗長的安裝時間，還可依照自己的預算、需求，選配顯卡、電源供應器與儲存容量。同時附搭24 pin和8pin電源延長線，讓DIY玩家在安裝電源時，輕鬆進行整線。除此之外，機殼側板採用開門設計，以及磁性防塵過濾網，提供最友善的安裝便利性。

處理器 記憶體

延伸閱讀

Xbox成解悶大神 台灣主機上半年銷量年增四倍

十銓搶佔DDR5新世代 DDR5桌上型電腦記憶體月底開賣

放眼次世代主機 R星宣布《GTA Online》12月停止支援PS3、Xbox 360

Intel進軍SmartNIC市場 藉由IPU設計加速資料中心運算效率

相關新聞

歐美加速疫苗接種 推升今年iPhone生產總量至2.23億支

根據TrendForce研究顯示，2021年隨著歐美等主力銷售區域疫情趨緩，加上受惠於部分自華為（Huawei）釋出的高...

台積電發重訊 捐贈疫苗已獲得董事會支持

台積電（2330）今日發布重大訊息重申，公司於六月份董事會時已報告捐贈疫苗的可能規劃，充份討論後並獲得董事會支持，但採購...

台積電劉德音取代基金會代表會總統

台積電擬無條件捐贈500萬劑疫苗給政府，又添「護國神山」事跡一件，不過其中的幾個跡象，仍讓外界有些猜想與揣測，包括由董事...

深圳軟封城 鴻海富士康深圳廠區持續全員核酸檢測

大陸廣東省新冠疫情近來零星在各地出現，且均為印度Delta變種病毒。深圳市與東莞市都通報18日出現本土確診病例，兩地19...

友達滿手現金 有望大方配息

友達現金及約當現金水位一路飆高，截至首季底已突破千億元大關，本季維持百億元以上淨現金流入，手上現金持續大增，本季底將挑戰...

防疫在家 NB、平板大缺貨

台灣新冠肺炎疫情肆虐，全台停課之際，民眾也因防疫多數在家工作，帶動筆電、平板電腦大缺貨，蘋果官網顯示，iPad最長要等一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。