快訊

柯文哲指北農一半病例來自新北、基隆 林右昌怒批甩鍋

禾馨公開對話紀錄 北市府竟央求「幫忙打20瓶」

旺宏捐贈3,000萬元陽明交大 設立「胡定華講座」

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
旺宏吳敏求董事長（右）緬懷前董事長胡定華博士（左）為台灣的貢獻與風範，捐贈陽明交通大學設立「胡定華講座」。業者／提供
旺宏吳敏求董事長（右）緬懷前董事長胡定華博士（左）為台灣的貢獻與風範，捐贈陽明交通大學設立「胡定華講座」。業者／提供

為緬懷台灣半導體界的先行者與領航人胡定華博士的貢獻與風範，旺宏電子（2337）捐贈國立陽明交通大學3,000萬元作為「胡定華講座」永續基金，支持陽明交大延攬具學術領導才能之國際知名學者專家，以提升科技產業升級的創新動能。

國立陽明交通大學林奇宏校長表示，胡定華博士為交大電子研究所55級校友，同時也是傑出校友、名譽博士以及電子系教授。自交大電子研究所畢業後，赴美取得密蘇里大學電機博士學位，便回母校交大任教擔任交大電子工程系的教授兼系主任，以及交通大學半導體中心主任，桃李滿天下，當年受他教導的學生今多為電子產業中的翹楚。胡博士之後服務於工研院，任內致力於台灣半導體、微電腦及各類高科技之研發、人才培育、技術移轉與推廣工作，也策畫多家半導體公司之創立，一直以台灣半導體新興產業發展為終生志業，為台灣科技產業奠定深厚的基礎，貢獻至為深遠。

旺宏電子吳敏求董事長指出，胡定華博士為旺宏前董事長，他一生致力於推動台灣電子、資訊、半導體工業技術之研究開發、技術創新、經營管理暨風險性創業投資領域之發展，成功推動台灣半導體產業成為世界頂尖的基地，貢獻卓著，胡先生宏觀遠見的觀點、堅持以創新開拓新局、以誠信待人的精神，至今仍深植於每位受他影響者的心中。為了將胡先生的精神能夠永續傳承，旺宏電子因此捐贈陽明交通大學設置「胡定華講座」，以協助陽明交大延攬國際頂尖學者專家，持續提昇台灣科技產業在世界的領導地位。

陽明交大電機學院唐震寰院長表示，陽明交大與旺宏電子長期以來便建立良好的合作關係。今藉由「胡定華講座」，建立雙方合作新的里程碑。該講座除更全面性的深化雙方合作關係，更進一步加速推動前瞻技術研發與學術論文發表，一方面奠定偉大大學的發展基石，另一方面提昇產業技術能量，達到產學雙贏的目的。

交大 半導體 陽明 旺宏

延伸閱讀

旺宏出售6吋廠 聽到雜音

旺宏賣6吋廠 多龍搶珠 業界注目

短短不到半個月 陽明附加費三度喊漲

旺宏自主快篩千餘人全數陰性 感謝醫護協助支援

相關新聞

鴻海：疫苗採購捐贈 將待確認後提董事會追認

鴻海（2317）今（21）日表示，作為企業公民的一員，希望能為台灣社會貢獻力量，因此疫苗採購捐贈事宜，該公司於5月30日...

台積電發重訊 捐贈疫苗已獲得董事會支持

台積電（2330）今日發布重大訊息重申，公司於六月份董事會時已報告捐贈疫苗的可能規劃，充份討論後並獲得董事會支持，但採購...

深圳軟封城 鴻海富士康深圳廠區持續全員核酸檢測

大陸廣東省新冠疫情近來零星在各地出現，且均為印度Delta變種病毒。深圳市與東莞市都通報18日出現本土確診病例，兩地19...

歐美加速疫苗接種 推升今年iPhone生產總量至2.23億支

根據TrendForce研究顯示，2021年隨著歐美等主力銷售區域疫情趨緩，加上受惠於部分自華為（Huawei）釋出的高...

友達滿手現金 有望大方配息

友達現金及約當現金水位一路飆高，截至首季底已突破千億元大關，本季維持百億元以上淨現金流入，手上現金持續大增，本季底將挑戰...

防疫在家 NB、平板大缺貨

台灣新冠肺炎疫情肆虐，全台停課之際，民眾也因防疫多數在家工作，帶動筆電、平板電腦大缺貨，蘋果官網顯示，iPad最長要等一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。