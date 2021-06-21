艾訊攜手西克 強攻機器視覺解決方案

工業電腦廠艾訊（3088）近期宣布攜手工業智慧感應器應用解決方案商西克（SICK），雙方建立合作夥伴關係。艾訊與西克之間的合作，有助於優化製造商與系統整合商生產過程的自動監控，進一步提高產量、降低缺陷率，並持續提供高品質產品。

機器視覺專用相機是工業影像處理環節中的重要元素之一。艾訊超薄型無風扇機器視覺系統MVS100-323-FL或多功能高精準度的機器視覺平台MVS900-511-FL與西克的midiCam 2D相機系列的整合，不僅為自動化檢測和測量任務提供適合的視覺解決方案，更大幅提昇高度靈活性、可客製化及時間效率，以滿足不同階層使用者的需求。

台灣西克產品經理蔡政霖表示，人工智慧（AI）為西克開闢了一個全新的時代，在亞洲敏捷開發的大力協助下，成為機器視覺領域解決方案的領導供應商之一。西克與艾訊正式攜手合作，利用人工智慧演算法與光學字元辨識（OCR），可以輕易地檢測到不可預知的缺陷，為複雜的機器視覺任務推出2D影像分析解決方案。

艾訊AIOT產品企劃部經理鍾緯承指出，為提昇製造品質與產量，所有元件、子元件和產品都必須經過徹底檢查。西克的midiCam 2D相機系列具有高畫質和高速資料傳輸功能，並採用M12防水型可鎖固連接器和IP67高防護等級，防止水和灰塵進入。我們的機器視覺平台MVS100-323-FL和MVS900-511-FL結合西克的midiCam相機，無疑成為汽車、機器人、物流、電子、太陽能以及食品和飲料業的絕佳解決方案。

艾訊提供全方位機器視覺系統、影像擷取卡與工業相機，以簡化機器視覺應用部署的繁鎖程序。