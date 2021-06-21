應戰iPhone 13組裝旺季！ 和碩昌碩廠調高「返費」額度
隨著蘋果iPhone 13系列（暫稱）即將於9月上市，代工大廠和碩（4938）iPhone生產重鎮上海昌碩廠近期展開新一輪招工計畫，為了應對第3季用人旺季，上海昌碩調高「返費」額度，人力仲介公司最高開出8,500人民幣（以下皆為人民幣），相較5月時至少成長五成。
綜合大陸各大人力仲介公司招聘訊息，上海昌碩6月明顯提高招工獎金額度，人力仲介公司紛紛上調返費，約莫落在7,500~8,500元區間，相較5月時平均5千多元大幅提高。
「返費」為大陸求職補貼的俗稱，主要是因在大陸工廠招工困難，工廠會給仲介公司一定額度的招聘費用和目標，仲介公司會拿出一部分費用和求職者共享，藉此衝刺招聘人數。
昌碩擴大徵才除依靠人力仲介公司之外，昌碩自身也擴大展開直接招聘，分別針對員工推薦及直招兩大方向著手。直招獎金方面，除車資補貼300元外，入職獎金則有2,500元。
針對員工推薦獎金部份，推薦人可享1,800人，被推薦人除入職獎金1,800元外，另享有車資300補貼。
另外，昌碩也對外公告，不招收任何暑期工、學生工、短期工，並要求對年齡未滿24歲者進行身份驗證。
2020年受到新冠肺炎疫情爆發影響，iPhone 12 系列延至第4季才上市，市場傳出，蘋果今年回歸正常新品發布節奏，iPhone 13系列預定於今年9月上市。
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