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友達攜手台達 打造優質太陽能套件產品

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
台達透過友達提供自建太陽能案場與監控軟體的數據資料，強化變流器韌體完整性，能優化電廠整體系統維運。圖／台達提供
台達透過友達提供自建太陽能案場與監控軟體的數據資料，強化變流器韌體完整性，能優化電廠整體系統維運。圖／台達提供

友達（2409）今（21）日宣布與全球電源管理的領導廠商台達電子（2308）強強聯手，結合自有高效能太陽能模組與台達高性能變流器及相關周邊設備，提供優質套件解決方案；透過自有監控軟體搭配台達變流器的長期數據分析，全面優化案場整體系統運維；並以友達能源管理系統搭配台達儲能設備，提供能源管理軟硬體整合解決方案，提升再生能源系統與電網的穩定性。期能結合雙方長期深耕在地及全球市場優勢，提供太陽能電廠優質的軟硬體解決方案，滿足客戶在電廠投資長期、穩固收益的需求，共同助力再生能源永續發展。

友達致力於建構完整太陽能電廠整合解決方案，除了提供高效模組，以及電廠開發、建置與運維外，同時亦發展電廠系統軟硬體套件，及儲能、微電網等整合解決方案。

近年來，友達於眾多自建太陽能電廠系統採用台達變流器，提供穩定與高效的發電品質，並結合台達專業服務團隊，讓案場運作更具效益。台達變流器多年來市佔均為全台第一，產品線齊全，包含組串式的單相、三相機及集中式等，具高度發電性能及運轉穩定性，能滿足各類型案場設計需求。奠基長期成功的合作經驗，友達進一步推出結合自有高效能太陽能模組，搭配台達高性能變流器等零件，提供優質電廠套件產品一站式購足服務，滿足客戶在採購系統零組件時對品質、成本、服務等高需求，強化電廠系統工程品質及成本競爭力。

雙方亦深化長期合作關係，透過友達所提供自建太陽能案場與監控軟體的數據資料，輔助台達強化變流器韌體完整性，持續優化電廠整體系統維運。同時透過監控系統新開發的電流-電壓特性曲線（IV Curve）偵測以及電弧故障斷路器（AFCI）保護功能，協助客戶即時分析案場健康度，進而提升整體效能並降低維運成本。

為了提升再生能源系統與電網的穩定性，友達亦將自有能源管理系統延伸發展為創能與儲能整合解決方案，採用台達為主要儲能硬體設備，推出儲能輔助服務、微電網與用電大戶儲能系統等軟硬體整合建置服務。客戶透過友達一站式解決方案，能降低建置成本，並擁有更可靠的後續運維服務。

友達與台達皆以永續經營為目標，長期深耕在地及全球市場。盼透過硬體銷售、軟體優化與軟硬體整合等多方面合作，持續提供太陽能電廠客戶優質可靠的軟硬體解決方案，聯手助力台灣再生能源永續發展。

友達攜手台達，為太陽能電廠客戶提供高效能整合式解決方案，提升再生能源系統與電網的穩定性，滿足電廠長期運維需求。圖／友達提供
友達攜手台達，為太陽能電廠客戶提供高效能整合式解決方案，提升再生能源系統與電網的穩定性，滿足電廠長期運維需求。圖／友達提供

太陽能電廠 台達電 友達

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