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新產能加入、記憶體產業正向 華東Q2營運樂觀

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

台股大盤今（21）日下跌逾兩百點，記憶體族群普遍一致走跌，惟記憶體封測廠華東（8110）逆勢上揚逾2%，上漲0.4元，收在17.45元；法人指出，由於華東在3月底取得原日本松下半導體蘇州封測廠的機器設備及產能，並在第2季開始營運並挹注營收，因此本季營運正向。

華東在蘇州華昕產能到位並開始量產，營收明顯提升，5月營收為7.11億元，月減2.7%、年增35.1%，累計今年前1-5月營收達28.48億元，與去年同期相較成長7.6%，是近三年同期高點。

法人看好在蘇州華昕產能貢獻，以及華東和華邦電（2344）同屬華新麗華集團，華邦電生產記憶體晶片，相關晶片由華東封測，在華邦電產能持續滿載，華東也將跟著接單暢旺，整體下半年營運可期。

營收 華邦電

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