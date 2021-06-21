新南向再下一城！宏碁眼科AI輔助診斷軟體打入菲律賓

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）今（21）日指出，榮獲2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）所舉辦的「台北國際電腦展創新設計獎（COMPUTEX d&i awards）」大獎肯定，旗下多元化產品線獲獎，包含創作者系列的ConceptD 3 Ezel與ConceptD 7 Ezel筆電、商用系列TravelMate P6筆電、電競系列Predator X34 S顯示器與電競社群平台PLANET9之即時AI翻譯功能SigridWave皆獲得獎項肯定；除此之外，宏碁鑽研智慧醫療所研發的眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR亦獲獎項認可，凸顯宏碁創新成果及研發能量備受矚目。

值得注意的是，VeriSee DR自2020年在台灣取得許可後，目前已實際導入多家醫學中心及指標性診所，希望藉由AI輔助糖眼檢測，改善糖尿病患糖眼篩檢流程；除了推廣台灣在地之外，更進軍東南亞醫療產業，先後進入泰國、菲律賓等地的醫療市場，未來亦將積極佈署亞洲各地，應用宏碁資通訊經驗與先進的AI技術，大力借助科技應用驅動智慧醫療，實現AI醫療落地的願景。

宏碁跨界合作研發的眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，榮獲台灣第一張由衛福部食品藥物管理署（TFDA）核發的眼科智慧醫療器材許可證，認證為第二級醫療器材軟體，可檢測糖尿病病患視網膜病變情況，透過AI深度學習技術，結合硬體整合成邊緣裝置，無須網路即可進行篩檢判讀；在臨床效益上，可有效輔助醫師找出潛在的糖尿病視網膜病變患者，及早發現並進行治療，協助控制病情，更降低病人等候報告的時間。

2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）推出虛實整合（Online-Merge-Offline，OMO）展覽平臺，以「實體活動」與「#COMPUTEXVirtual線上展」結合的創新模式；所辦理的「台北國際電腦展創新設計獎」（COMPUTEX d&i awards）致力鼓勵創新設計，宏碁集團六項創新產品榮獲獎項殊榮。

宏碁 電腦展

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