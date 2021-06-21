世界先進捐零接觸防疫採檢站 予新竹臺大分院新竹醫院

世界先進積體電路股份有限公司（5347）今(21)日宣布，透過台積電（2330）慈善基金會捐贈一座零接觸防疫採檢站予新竹臺大分院新竹醫院，協助院方進行PCR採檢，並確保醫護人員採檢時的安全與舒適。此座零接觸防疫採檢站位於新竹臺大分院新竹醫院院區內，搭配院方的需求進行規畫。建置完成後，將嘉惠所有新竹地區民眾，使其更快速、安全地進行PCR採檢。

此座零接觸防疫採檢站的捐贈，係世界先進公司響應台積電慈善基金會與SEMI國際半導體產業協會的號召，並透過台積電慈善基金會協助，為新竹臺大分院新竹醫院量身訂做而成。台積電慈善基金會創新發想的零接觸防疫採檢站具備多項高科技設計，包括：正負壓環境、冷氣、UVC紫外線殺菌、自動轉液設備等。尤其正負壓的環境設計、UVC紫外線殺菌，及內裝的冷氣，均是保障醫護人員安全及舒適的貼心安排。

世界先進公司董事長方略表示：「近日新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，已造成民眾、企業與社會的不安。我們感同身受民眾的焦慮，亦體恤第一線醫護人員的辛勞，此次捐贈新竹臺大分院新竹醫院的『零接觸防疫採檢站』，是世界先進繼去年捐贈淨晶圓廠級的淨氣面罩給醫檢師後，再次捐助醫療資源，力挺前線的醫護人員，並與全民一同並肩防疫。感謝台積電慈善基金會的協助，也期待這座零接觸防疫採檢站能成為新竹臺大分院新竹醫院戰疫期間的實質助力。」

此外，世界先進公司除了捐贈新竹臺大分院新竹醫院零接觸防疫採檢站外，亦捐贈口罩、口罩夾鏈袋、額溫槍、擦澡巾、遠距教學使用之筆電等防疫物資給服務獨居長輩與街友的社福團體，與志工社服務的中途之家，提供獨居長輩、街友、中途之家院童與第一線服務的社工及居家服務員，在疫情期間有充足的防疫物資備援。