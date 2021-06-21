華碩三方向協助抗疫 壯大智慧醫療布局

台灣爆發大規模染疫，華碩（2357）從醫療系統、筆電捐贈及提供中小企業雲端資源三方面協助抗疫，其中，華碩整合ICT、生理演算法及醫療影像技術，透過旗下智慧手錶及行動超音波等產品線，除了協助醫護人員之外，也間接壯大集團在智慧醫療領域布局，未來科技防疫的相關經驗，也不排除輸出海外。

台灣新冠肺炎染疫人數暴增，宏碁（2353）專注推出萬元筆電、桌機滿足暴增的學生線上學習需求，華碩則從醫療系統、停課不停學（捐增筆電）及協助中小企業雲端及運算資源著手，捐贈相關科技物資總額約5千萬元。

華碩集團近年深耕智慧醫療，面對此次疫情，華碩整合ICT、生理演算法、醫療影像等技術，在防疫中協助第一線醫護人員、病患及社會大眾。

華碩去年就跟衛生福利部桃園醫院合作，提供華碩產品監測病患生理狀況，尤其是因應隔離病房需求，華碩智慧手錶除了能測量血氧外，針對本波疫情，也開發出相對應的軟體，可以做到即時監控，降低「無聲缺氧」情況發生。

此外，華碩透過智慧手錶，也能監測病患症狀發作前的心律變化；至於在行動超音波裝置方面，可以協助醫生檢查確診病患早期肺部影像，因應緊急期間，華碩也擴大產能因應。

華碩在疫情期間捐贈上百隻智慧手錶、幾十套超音波設備，協助包含台大、北榮、桃園、雙和醫院等醫療院所抗疫。

華碩營運長謝明傑指出，目前華碩是針對短期疫情做一些努力，長期來看，針對新冠肺炎相關醫療的解決方案是不一樣的，仍需要適應當時社會需求。

至於是否會利用這次疫情累積的抗疫經驗，在醫療產品上開發新產品，謝明傑回應，有機會利用這次平台收集到很多資料，但要怎麼善用數據，還不是當前重點，因為華碩希望先提供一個防護網。