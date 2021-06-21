歐美加速疫苗接種 推升今年iPhone生產總量至2.23億支

根據TrendForce研究顯示，2021年隨著歐美等主力銷售區域疫情趨緩，加上受惠於部分自華為（Huawei）釋出的高階手機市占缺口，可望帶動蘋果今年下半年新機的銷售表現。儘管現下全球晶圓代工產能吃緊，可能壓抑蘋果成長力道，但TrendForce對於後勢發展仍維持審慎樂觀，全年生產總數將再次回到兩億台的水準，達2.23億支，年增約12.3%，且仍有機會再小幅增長。

蘋果表定於今年9月公布的新一代iPhone 12s系列（正式名稱未公佈），從市場最關注的新機外觀及定價來看，外觀較顯著的改變為螢幕頂端的感應器區域（sensor housing）將縮小，其餘則以優化既有功能為主，可視為上一代iPhone 12系列的延伸機種。由於新機外觀造型變化不大，故TrendForce認為，蘋果極有可能延續2020年的積極定價策略，以提升消費者購買意願，進一步維繫高階機種的市占。儘管部份零組件價格調漲，但考量手機的銷售力道將帶動周邊服務市場的營收增長，新機的基本定價仍可能與去年持平。

重點零組件如處理器、顯示器、記憶體、鏡頭等皆有部分升級，處理器將升級為A15，並且採用台積電（2330）（TSMC）5nm+製程；顯示器則皆為Flexible AMOLED 搭配On-cell觸控技術，且其中兩款Pro系列螢幕刷新率將升級至120Hz。考量基本定價與價格級距，記憶體容量維持去年相同的可能性較大；鏡頭部份四款新機主鏡頭都將加入sensor shift，其中Pro系列的超廣角鏡頭除升級為6P外，也納入自動對焦（AF）功能；LiDAR則僅在Pro系列搭載。

整體而言，TrendForce預估今年蘋果新機將占整體生產總量約39%，全數搭載5G通訊模組，進而推升蘋果5G手機於自家生產占比自去年的39%升高至75%。此外，有鑑於上一代iPhone 12 mini的市場銷售不如預期，且提前於今年第2季進入停產（EOL），預估新一代iPhone 12s系列仍將以其它三款為銷售重心。