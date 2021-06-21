新思科技續搭台積電 3奈米商機

新思科技（Synopsys）今（21）日推出適用於台積電（2330）領先業界3奈米製程技術的DesignWare製程、電壓與溫度（PVT）監控與感測子系統IP。

新思科技指出，PVT監控與感測子系統IP已納入台積公司9000計畫（TSMC9000 Program）、台積公司技術元件資料庫（library）以及IP品質管理計畫中，針對各種目標市場應 用，包括人工智慧（AI）、資料中心、高效能運算（HPC）、消費性產品及5G等，為客戶提供極具競爭力的效能優勢。

新思科技表示，以台積公司最先進製程作為晶片設計目標的SoC 設計人員，可利用深度嵌入式PVT監控和感測子系統技術，評估生產過程中的關鍵晶片參數，以及在裝置生命週期的每個階段進行即時動態條件的測量和分析。