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億光今年營收成長 法人估上半年每股獲利拼2元

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED封裝大廠億光（2393）近幾年來持續改善產品結構，在降低照明產品比重之後，持續拉升高階、高毛利率產品比重，今年以來營運也持續展現策略調整成果，該公司首季每股稅後純益1.03元，在第二季營收可望小幅優於上季，且毛利率仍維持高檔下，市場法人看好該公司今年上半年每股稅後純益可望挑戰2元水準。

億光今年第一季營收為58.86億元，第二季以來，4月及5月營收分別為20.67億元，及22.76億元，二個月的營收合計為43.43億元，6月營收可望維持近期20億元以上水準，第二季營收將自60億元以上起跳，單季營收也將較首季成長。

此外，在產品價格仍維持上漲，部分規格甚至仍在第二季持續上漲之下，市場法人估計，億光第二季毛利率仍將維持第一季毛利率水準，甚至小幅揚升，因此，預估今年上半年每股稅後純益有機會挑戰2元以上水準。

億光今年以來營運成長，主要帶動的產品項目包括不可見光、光耦合器、高階背光、車用等產品線仍是主要營運成長的動能，而這些高階的產品，多數都在今年初有價格上漲動作，而隨著時序進入傳統旺季，加上第二季底前還有新機台設備加入、不可見光產能將再提升，預期下半年表現可望優於上半年。

在今年上半年營運樂觀且下半年展望也正向之下，6月以來外資法人持續買超該股，6月以來累計至18日為止，外資法人已買超億光達到22306張，也推升億光股價近期重新站回50元關卡之上。

營收 億光 毛利率

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