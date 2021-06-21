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深圳軟封城 鴻海富士康深圳廠區持續全員核酸檢測

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海富士康深圳廠區配合當地政府要求，6月6日開始進行全部員工的核酸檢測，包括龍華、觀瀾等廠區的全體員工再度進行核酸檢測，防疫做到滴水不漏。圖為鴻海富士康生產線示意圖。（取自觀察者網）
鴻海富士康深圳廠區配合當地政府要求，6月6日開始進行全部員工的核酸檢測，包括龍華、觀瀾等廠區的全體員工再度進行核酸檢測，防疫做到滴水不漏。圖為鴻海富士康生產線示意圖。（取自觀察者網）

大陸廣東省新冠疫情近來零星在各地出現，且均為印度Delta變種病毒。深圳市與東莞市都通報18日出現本土確診病例，兩地19日均宣布民眾非必要不出城，若出城必須持有健康碼綠碼及四十八小時內核酸檢測陰性證明，等同軟封城。據悉，擁有超過10萬名員工的鴻海（2317）富士康深圳廠區，配合當地政府防疫政策，6月6日就已開始進行全部員工的核酸檢測，落實精實的防疫。

深圳宣布自廿日零時起，所有從深圳機場、火車站、汽車站、碼頭等交通站離深出省的旅客，都須出具健康碼綠碼及四十八小時內核酸檢測陰性證明。另，從19日下午一時開始，所有進入深圳機場航廈大樓（含地面交通中心）的人員除有「健康碼」綠碼外，所有人員必須出具四十八小時內的核酸檢測陰性證明才得進入航廈等區域。

鴻海富士康深圳廠區配合當地政府要求，6月6日開始進行全部員工的核酸檢測，包括龍華、觀瀾等廠區的全體員工再度進行核酸檢測，防疫做到滴水不漏。鴻海表示，不評論單一廠區。

深圳 富士康

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