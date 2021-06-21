富采蘋果單挹注 下半年營運可望加溫

蘋果第五代iPad Pro首度導入Mini LED顯示技術，每台採用超過1萬顆Mini LED國內LED控股公司富采投控（3714）將是供應鏈中最受惠個股，該公司5月營收衝高之後，市場法人看好該公司進入下半年旺季之後，單月及單季業績表現均可望持續攀升，今（21）日台股指數重挫逾200點，該公司仍維持逆勢上漲表現。

蘋果第五代iPad Pro為首度導入Mini LED面板技術，且每台採用超過1萬顆Mini LED，由於國內Mini LED供應鏈完整，相關廠商均可望在這波蘋果iPad Pro提升顯示技術下受惠，其中，富采因擁有大量 Mini LED 研發專利，並且自多年就領先研發，在整體Mini LED產業發展中取得領先技術優勢，市場法人看好該公司是供應鏈主中最主要的受惠公司。

由於Mini LED雖然研發多年，自去年才開始真正小量出貨，業者認為，今年才是Mini LED真正開始放量出貨的第一年，事實上，反應在單月營收表現上，富采今年單月營收表現上，今年2月該公司單月營收為20.04億元，5月在Mini LED出貨拉升下，單月營收已大幅增加到31.70億元。

市場法人認為，今年富采有蘋果訂單推升業績表現，短期來看，單月營收到下半年的產業旺季仍可望持續成長，另外，就中長期來看，未來Mini LED在終端市場上的應用逐漸形成潮流，將對富采中長期營運有明顯的拉升效果。

另外，在基本面看好下，富采今年以來就持續受到市場法人的關注，今日台股指數盤中一度重挫逾200點，富采股價呈現逆勢上漲表現，盤中股價約上漲3%，股價在80元上下震盪。