快訊

「四大皆空」讓醫護徹底死心 2-5月離職高達800人

香港《蘋果》被迫停刊？ 港府斷金流的十面埋伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富采蘋果單挹注 下半年營運可望加溫

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

蘋果第五代iPad Pro首度導入Mini LED顯示技術，每台採用超過1萬顆Mini LED國內LED控股公司富采投控（3714）將是供應鏈中最受惠個股，該公司5月營收衝高之後，市場法人看好該公司進入下半年旺季之後，單月及單季業績表現均可望持續攀升，今（21）日台股指數重挫逾200點，該公司仍維持逆勢上漲表現。

蘋果第五代iPad Pro為首度導入Mini LED面板技術，且每台採用超過1萬顆Mini LED，由於國內Mini LED供應鏈完整，相關廠商均可望在這波蘋果iPad Pro提升顯示技術下受惠，其中，富采因擁有大量 Mini LED 研發專利，並且自多年就領先研發，在整體Mini LED產業發展中取得領先技術優勢，市場法人看好該公司是供應鏈主中最主要的受惠公司。

由於Mini LED雖然研發多年，自去年才開始真正小量出貨，業者認為，今年才是Mini LED真正開始放量出貨的第一年，事實上，反應在單月營收表現上，富采今年單月營收表現上，今年2月該公司單月營收為20.04億元，5月在Mini LED出貨拉升下，單月營收已大幅增加到31.70億元。

市場法人認為，今年富采有蘋果訂單推升業績表現，短期來看，單月營收到下半年的產業旺季仍可望持續成長，另外，就中長期來看，未來Mini LED在終端市場上的應用逐漸形成潮流，將對富采中長期營運有明顯的拉升效果。

另外，在基本面看好下，富采今年以來就持續受到市場法人的關注，今日台股指數盤中一度重挫逾200點，富采股價呈現逆勢上漲表現，盤中股價約上漲3%，股價在80元上下震盪。

LED Mini LED 營收

延伸閱讀

iPad配貨 跟著疫情跑

彭博：港蘋果日報現金只夠撐數周 擬透過台灣業務籌錢

第六代iPad mini即將更新！換上平框設計、取消Touch ID指紋識別

蘋果宣布音樂識別服務Shazam 每月使用次數超過10億

相關新聞

深圳軟封城 鴻海富士康深圳廠區持續全員核酸檢測

大陸廣東省新冠疫情近來零星在各地出現，且均為印度Delta變種病毒。深圳市與東莞市都通報18日出現本土確診病例，兩地19...

友達滿手現金 有望大方配息

友達現金及約當現金水位一路飆高，截至首季底已突破千億元大關，本季維持百億元以上淨現金流入，手上現金持續大增，本季底將挑戰...

防疫在家 NB、平板大缺貨

台灣新冠肺炎疫情肆虐，全台停課之際，民眾也因防疫多數在家工作，帶動筆電、平板電腦大缺貨，蘋果官網顯示，iPad最長要等一...

台積電買疫苗 兩個不尋常

台積電擬無條件捐贈500萬劑新冠疫苗給政府，但整個過程出現「兩個不尋常」，包括由董事長劉德音主導，並未循過往與社會公益有...

工研院偵測體溫即時儲存技術 台積電用於門禁管理

工研院開發新一代熱影像體溫異常偵測技術，可即時儲存發燒人員彩色影像紀錄，以利後續疫調，目前進一步客製化協助台積電應用至新...

居家防疫夯品出列！報稅讀卡機大賣 血氧智慧錶買氣翻倍

三級防疫警戒下，民眾力行居家防疫，也帶動不少熱銷夯品。富邦媒（8454）旗下通路momo購物網表示，隨著報稅截止日將近，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。